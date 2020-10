Karla Ruiz MacFarland, cerca de convertirse en la primera mujer en gobernar Tijuana

ijuana, BC.- El alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, anunció la tarde de este jueves que va a pedir licencia para contender en las próximas elecciones de Morena; de aceptarse su solicitud, la actual Secretaria de Educación de Tijuana ocuparía el cargo de presidenta municipal.

Karla Ruiz MacFarland es egresada de la Universidad Iberoamericana, plantel Tijuana, en ciencias de la comunicación, además estudió inglés en Academy of Our Lady of Peace High School de San Diego.

Laboró como representante legal y directora de relaciones públicas en el bufete jurídico y administrativo ‘Lic. Juan Guillermo Ruiz Hernández, Socios y Asociados’, y es la hija del fiscal general del Estado.

Realizó la producción de un programa de opinión de abogados en una cadena local y fue editora de una revista jurídica de Baja California.

El próximo miércoles es cuando Arturo González hará la solicitud de licencia al Cabildo de Tijuana; aún falta que ésta sea aceptada para poder ver a Karla Ruíz como la primera mujer presidenta de Tijuana.