Karen Rocha: Corazón de amazona

La necesidad de hacer algo nuevo luego de adquirir una discapacidad acercó a Karen a esta disciplina, actividad que le brindó las ganas de buscar un cambio a su alrededor: En 2017 participó en el certamen de “Miss Wheelchair”, convirtiéndose en la primera mexicana en obtener esa corona y actualmente, como organizadora, empodera a otras mujeres en condiciones similares.

¿Qué sientes al ser considerada una “máster” del deporte en la región?



“Me da mucho orgullo ser una atleta paralímpica; cada vez hay más dificultad para practicar algún deporte, sobre todo para personas con discapacidad, y el que yo pueda desempeñarme en esta disciplina me llena de orgullo porque hemos traído muy buenos resultados para el país”.

¿Qué significa para ti el haber sido coronada como Miss Wheelchair World 2017?



“Es una de las mejores experiencias que he tenido: es un proyecto que deja huella en cada mujer, y ser la primera mexicana ganándolo me marcó de por vida; que yo pueda hacer sentir bien a otras mujeres a través del proyecto me ha dejado un gran sabor de boca”.

¿Cómo recibiste la noticia de que calificabas para los Juegos Parapanamericanos de Chile 2023?



“Ésta será mi segunda competencia, la primera fue en 2021, luego de que se retrasara la fecha por motivos de la pandemia; para mí es un orgullo porque representa todo el trabajo que hay detrás de la selección”.

En este punto de tu carrera, ¿con qué sueñas?



“Con lograr mis metas deportivas, y como activista, que se concreten los derechos de las personas con discapacidad, yo creo que todos tenemos algo que aportar en este aspecto”.

Un mensaje para los lectores de FRONTERA:



“Dormir bien debe ser parte importante de tu rutina, y descansar de las cosas cotidianas, sobre todo para las personas con discapacidad”.



Síguela en Instagram: @rochakaren

