Juicios por prescripción, necesarios ante falta de sistema de vivienda

Tijuana BC.- Los juicios por prescripción se han vuelto necesarios ante el aumento de invasiones en viviendas que se han quedado abandonadas por los dueños de dichos inmuebles, comentó el presidente del Colegio de Abogados de Tijuana.

Hassan Martín Franco Ruiz explicó que estos se han intensificado en los últimos tiempos, lo que también está enlazado con la carencia de un sistema de vivienda efectivo que permita notificar a los propietarios sobre dicha situación.

No tenemos un verdadero sistema de vivienda a nivel local, estatal y federal para que digan “notificaron a la ciudad catastral y se van a poder hacer la venta en Tijuana”, por ello tanto juicio de prescripción”

Aseguró.

Contratos privados

Franco Ruiz enfatizo que la compra de contratos privados en la ciudad sigue a la alza, lo que conlleva además en otras consecuencias que se pueden agravar hacía los infractores y los propietarios.

En ese sentido, mencionó que el abandono de viviendas tras años de haber sido adquiridas es frecuente en la ciudad, en especial por compradores extranjeros que se hacen de un patrimonio.

El presidente del Colegio de Abogados de Tijuana aseguró que el Fisco están siguiendo de cerca, a través de las notarías públicas, al Poder Judicial en ese sentido, lo que dijo es preocupante e inconstitucional.

Juicios de prescripción

Calificó a las notarías como el “brazo armado del Fisco” ya que estos pretenden involucrarse en los juicios de prescripción, así como en pagos de deudas, embargos, regularización de propiedades, entre otros.

“Podría llegar el caso en el que el fisco diga “A ver, tú compraste una propiedad hace 30 años, no pagaste impuestos, ahora me debes, pero tú juez, me vas a informar a mí porque yo no tengo ojos por todos lados””, añadió.