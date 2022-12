Joven acapulqueño ayuda a los que menos tienen en Tijuana

Tijuana, BC.- No importa el frío o la necesidad propia cuando se trata de ayudar.

Benito Jaimes, originario de Acapulco, Guerrero, llegó a Tijuana hace seis años con el objetivo de poder conseguir un empleo y así ayudar a su mamá que padece diabetes, pero al darse cuenta de la necesidad que tienen los familiares de personas enfermas comenzó a visitar hospitales, donde con sus propios ahorros regalaba comida y hasta cobijas.

"Entre familiares, vecinos y amigos tratamos de juntar apoyo económico o lo que gusten dar, como despensas para hacer comida y llevar a los hospitales, hay muchas personas afuera de los hospitales necesitados esperando a sus familiares, en verdad que la situación es muy difícil. Por ejemplo, muchas veces andas con tu pasaje limitado y es difícil pensar en comida o abrigo cuando tienes a alguien enfermo y estás esperándolo afuera", explicó Benito.

Ayuda a personas en situación de calle

También suele visitar lugares donde sabe que hay personas pasándola mal y se ven en la necesidad de tener que dormir en las calles.

"Por eso nosotros decidimos hacer eso, igual junto ropa y también llevó a las personas que lo necesitan, como a los de la Central Camionera o en la calle que realmente yo he visto que sí lo ocupan".

Hoy Benito necesita ayuda para continuar con su labor, planea donar cobijas, ropa caliente y más comida, para quien desee colaborar, lo puede hacer directamente en su Facebook personal Benito Jaimes o al número: 744 531 10 50.

"Yo les pido que de verdad a todas las personas de corazón que no nos dejen solos, que esto es verdad, realmente se necesita la ayuda, no es mentira, no estamos estafando a la gente, no estamos engañando ni queremos pues estafar a nadie. Tenemos mucha fe en que habrá mucha gente que nos apoye", señaló Jaimes.

Cobertón Navideño FRONTERA

De igual manera se donar cobijas como parte de la campaña Cobertón Navideño FRONTERA.

Se estarán recibiendo cobijas y cobertores en las instalaciones de FRONTERA ubicadas en Vía Rápida Poniente #13483, colonia Anexa 20 de Noviembre, la fecha límite es el 31 de diciembre.

Fotos: Cortesía

Quienes no puedan acudir personalmente a entregar las cobijas, pueden comunicarse al teléfono 664 622 99 00 para acudir por la donación.