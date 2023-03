Joshua Webster busca que los aficionados estén orgullosos de Tijuana Zonkeys

TIJUANA, BC.- Uno de los referentes de Tijuana Zonkeys en la edición 2023 del Circuito de Baloncesto de la Costa del Pacífico (Cibacopa) México es el norteamericano Joshua Webster, quien está enfocado, al igual que el resto del equipo, en tener una gran temporada que lleve a la franquicia a conquistar la cuarta estrella en su joven historia.

Y, por medio de esto “hacer que los aficionados estén orgullosos de nosotros, esa es la mentalidad que tenemos como equipo. Definitivamente tenemos que hacer sentir orgullosos a los aficionados este año, y que mejor que con un campeonato”, a pesar de que las metas son altas, Webster reveló “no tengo presión. He jugado este deporte por mucho tiempo”.

Joshua Webster, que en su primer año se ganó el cariño de la afición, recordó “tuve una gran experiencia en mi primer año en Cibacopa. Fue muy divertido. Disfruto jugar en la liga, pienso que es muy competitiva”.

Cibacopa, liga competitiva

A algunos jugadores ya los enfrenté anteriormente a nivel colegial. (Cibacopa) es una liga competitiva. Me divertí mucho con Zonkeys y estoy emocionado por el arranque de una nueva temporada”, agregó.

“El año pasado fue una experiencia con mucho aprendizaje. Este año quiero mejorar en todos los aspectos “, sumó.

“Soy afortunado de tener la oportunidad de jugar en otro país y jugar contra diferentes tipos de basquetbolistas en una cultura distinta. No todos tienen esa oportunidad en sus carreras. Lo veo como una bendición por el simple hecho de poder continuar jugando el deporte que amo”, amplió.

Zonkeys en etapa final de la pretemporada

Tijuana Zonkeys se encuentra en su etapa final de su pretemporada, dado que arranca actividad el próximo 8 de marzo ante Astros de Jalisco en calidad de visitante.

“Mi pretemporada fue muy buena. Me enfoqué en mantenerme fuerte y esta temporada voy a continuar progresando y manteniendo mi condición física levantando pesas y construyendo más masa muscular. En Cibacopa juegas cuatro juegos por semana y, para un jugador, eso puede ser demasiada carga para el cuerpo. Me he enfocado en cuidar más mi cuerpo”, explicó.

“Llevamos mes y medio de trabajo con él (Claudio Arrigoni, coach de Tijuana Zonkeys) y hemos logrado crear química en el equipo. Es muy importante”, sumó.

Unión como equipo

“A la hora de competir en cualquier liga, es importante querer ganar como un equipo y estar unidos. No es positivo priorizar el nivel individual sobre el colectivo”, aumentó.

Y, dejó en claro “tenemos que encarar un juego a la vez. Tienes que ser consciente que cada juego importa y, al final, lo más importante es conseguir el campeonato, es lo único en lo que estoy enfocado”.

Tras la serie de tres partidos ante Astros de Jalisco, Tijuana tendrá su Serie Inaugural en el Auditorio Zonkeys el 14 y 15 del mes en curso ante Ostioneros de Guaymas.