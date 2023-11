Plasma su arte en autos

Tijuana BC.- José Luis Licea Reyes, de 63 años de edad, pasó de ser un prisionero de Estados Unidos a ser un artista en la transformación de carros antiguos que presume en las calles de Tijuana.

Aunque se reservó el delito porque el cual estuvo recluido a sus 19 años de edad durante 23 años, dijo que este tiempo le sirvió para recapacitar y desafiarse a sí mismo y retomar el buen camino.

Soy el deportado más feliz de todos, porque he hecho cosas increíbles que me han cambiado la vida. Estudié arte para demostrarle a mi familia que sí podía (superarme) porque me decían que no podía. Hasta se me enchina el pin%che cuero"

Expresó Licea Reyes.

Transformación que llama la atención

Platicó que en la cárcel tomó clases de artes plásticas y al ser deportado a Tijuana las plasmó en autos de colección que transformó y llaman la curiosidad de las personas.

Uno de ellos lo decoró con muñecos de bebés, maniquíes, carros infantiles, volantes, luces que llaman más la atención cuando ruge el motor.

"Así me gusta ser, porque mi imaginación va adelante", resaltó el artista de la colonia Libertad, en donde tiene su propio museo y taller.

Recibe ánimos

Asimismo, dijo que parte de su éxito también se debe a que pertenece a un grupo de Narcóticos Anónimos (NA), a cuyos integrantes animan para dejar las adicciones.

"Le aconsejo trabajar y pulir su don, todos tenemos un don, pero no sabemos, tenemos 25 años, pero no sabemos qué queremos, estudiamos una clase y no sabemos qué es. Estudien lo que van a ser, lo que quieren, porque si no no harán nada. Los agarro y les digo 'arre, papá, demuéstrale a tu familia que tú puedes, yo pude, tú puedes", apuntó José Luis.