José Levy, campeón del Mister Baja 2023

Tijuana, B.C.- En una férrea pelea por el campeonato absoluto, José Levy de Ensenada se convirtió en el Mister Baja 2023.

Levy se consagró por partida doble en el evento de fisicoconstructivismo, pues además de la categoría Bodybuilding, también ganó el Absoluto de Clasic Physique.

No me esperaba ganar las dos categorías, es un gran logro para mi, pues tenía que no competía desde el 2015”, dijo Levy tras la premiación en el Centro de Alto Rendimiento.