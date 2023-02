José Galicot: por Amor a Tijuana

Iniciando en el comercio textil, Galicot ha probado el éxito en diversos negocios; su experiencia y su pasión por la ciudad en que habita lo llevaron a ser fundador y presidente de Tijuana Innovadora: una plataforma de innovación social enfocada en rubros como el arte, innovación, liderazgo y sostenibilidad.



Asimismo, ha sido miembro de diversos consejos en fundaciones y organizaciones empresariales, además de ser reconocido en múltiples ocasiones en diferentes áreas.

¿Qué siente al ser considerado un "máster" de los negocios en la región?



“Me siento muy agradecido con quien piense que soy un ‘máster’ de negocios; efectivamente, he pasado toda mi vida en la región haciendo negocios diferentes”.

A lo largo de su trayectoria profesional, ¿qué papel ha jugado su familia?



“Mi familia es la razón principal de todo lo que yo hago: es por lo que trabajo, por lo que lucho y busco ideas; es la razón de mi existir”.

¿Por qué decidió involucrarse en proyectos de beneficio para la comunidad?



“Siempre he tenido la sensación de que hay que ayudar a Tijuana; hace 20 años empezamos con el Paseo de la Fama, queríamos que fuera un símbolo de los personajes a quiénes seguir, porque los jóvenes de la comunidad tenían héroes falsos, gente de la droga y yo quería que encontraran a los verdaderos héroes de la ciudad”.

En este punto de su vida, ¿con qué sueña?



“Sueño con una Tijuana maravillosa, sin peligros, limpia, con muchas universidades positivas, jóvenes creciendo... sueño con una ciudad productiva, un centro del universo.”

¿Qué tan importante es para usted el descanso?



“Tengo muy buen dormir, le pongo la atención debida; no trasnocho, no me desvelo, me levanto temprano todos los días con entusiasmo y con alegría”.

Hightlights

“Personaje del Año” por Grupo 21 (2022).

La ciudad de Chula Vista (CA) promulgó el 8 de febrero como Jose Galicot Day (2012).

Recibió las llaves de la ciudad (2010).

Elegido como “Tijuana Citizen” por US Mexico Business Center y San Diego Chamber of Commerce (2010).

Periodista y escritor por más de 20 años.