Jorge Ojeda “se suma” a Marina del Pilar, de Morena

Tijuana.- A once días de las elecciones más grandes del país, el empresario Jorge Ojeda, candidato del partido Fuerza X México a la gubernatura de Baja California, sorprendió con la noticia de que “se suma” a la abanderada de Morena, Marina del Pilar Avila.

Con un salón lleno de simpatizantes del partido rosa, el empresario aclaró que no “declina” ni “traiciona” a su partido, si no que “se suma” con Marina para proteger la 4T.

“Yo quiero refundarme como un aliado con los bajacalifornianos, pero sobre todo con nuestro presidente de la República: Andrés Manuel López Obrado. Agradezco a la ciudadanía que confío. Estamos aquí hoy para firmar un pacto de acuerdo, todos unidos con Marina del Pilar, nuestra candidata a la gubernatura de Baja California", dijo.

Y añadió: "Señores, no es que perdiéramos es que aún no ganamos. Yo soy un empresario y me gusta ganar y lo que estamos haciendo es una alianza para apoyar a la Cuarta Transformación en BC. Estamos aquí para que la 4T triunfe”.

Lo recibe Marina

Por su parte, la también licenciada en derecho portando blusa blanca, pantalón de mezclilla y tenis blanco con la leyenda “4T” explicó que ella y su partido reciben con mucho gusto esta “suma”, pues reconoció la labor que realizó Ojeda.

“Agradezco la humildad de mi compañero Jorge Ojeda, sabemos el gran trabajo que hiciste durante estas semanas de campaña. Tú te sumas a un proyecto, te sumas Jorge a una transformación para Baja California que retomaremos, retomamos esta transformación para encabezar así las elecciones de este próximo 6 de junio”, dijo Marina del Pilar.

En el presidio también estaba el presidente del Comité Ejecutivo Nacional Fuerza X México, Gerardo Islas, quien habló sobre la noticia.

“Hoy nos sumamos para ganar, hoy nos sumamos para frenar gobiernos que se han unido solamente para quitarle poder al poder y que lo quieren maquillar como un rostro diferente. Pero nosotros en este estado y a nivel nacional no nos chupamos el dedo, nosotros valoramos la decencia de quienes vamos a apoyar, analizando sus propuestas, sus contenidos pero también su trayectoria, de quien y con qué nos vamos a sumar, por eso hoy nos venimos a rectificar de este acuerdo que ha encabezado en Baja California, Jorge Ojeda, quien está esta tarde, junto con el comité nacional, levantando la mano de la próxima gobernadora de BC”, declaró.

Por su parte el senador Pedro Haces Barba dirigió algunas palabras donde ofreció a Jorge Ojeda ser ahora el coordinador de las candidaturas del partido “Fuerza X México” en el estado.

“A ti Jorge te quiero felicitar porque cuando te invitamos al partido tú nos dijiste que no sabías nada de política, pero nosotros te dijimos que sí, nada más que tú eres un gran administrador eres un hombre al que le gusta el fomento y yo creo que si sabes hacer política y hoy es el ejemplo de que reconoces quién es hoy la mejor opción para dirigir a este gran estado que tanto en la historia han lastimado. Jorge Ojeda mi reconocimiento fraterno por este acto de civismo que acabas de hacer. Fuerza X México te pide que a partir de hoy te quedes como coordinador de todas las candidaturas de Fuerza X México del estado”, pidió.

A su vez, Jorge Ojeda aceptó el puesto de coordinador y para finalizar firmaron un acuerdo donde explicaron que está por escrito todo lo que dijeron durante la conferencia.

Quedan seis

Por la gubernatura de Baja California ahora compiten seis candidatos:

Marina del Pilar Avila, de la coalición Juntos Haremos Historia en BC, a quienes ahora se les suma Fuerza X México.

María Guadalupe Jones, de la coalición Va por BC.

Jorge Hank Rhon, del PES.

Alcibíades García, de Movimiento Ciudadano.

Victoria Bentley, de RSP.

Carlos Atilano Peña, del Partido de Baja California.