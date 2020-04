Jaime Bonilla señala que hay más muertos en BC que los que reporta Salud

TIJUANA.-El Gobierno de Baja California desmintió la cifra de muertos por Covid-19 en el Estado que dio a conocer el Gobierno Federal el pasado jueves, quienes señalan solamente 31 defunciones.

El ejecutivo estatal, Jaime Bonilla Valdez, informó que hasta la fecha tienen registradas 72 defunciones en la entidad con reporte en mano con cada uno de estos casos.

“Ese número -las 31 defunciones- nosotros los reportamos casi una semana, eso se me hace a mi raro que haya tanta diferencia, tenemos más del doble de personas que han sucumbido a esta enfermedad ¿Y por qué el reporte nacional no lo reporta?”, declaró.

Dijo que la información que está proporcionando la Federación a nivel nacional no está actualizada de acuerdo a los datos con los que cuentan en el Estado.

“Entonces quiere decir que se está dosificando la información porque no la están publicando como debe de ser. Yo quisiera que eso me lo explicaran en México”, expresó.

Consideró que no sirve de nada hacer un reporte en tiempo real de los casos, por lo menos en Baja California, si a nivel central se están dando datos atrasados.

“Entonces quiere decir que esas gráficas, hablan de 485 -defunciones- no es real ¿por qué? No sé, pero no pueden hacer un reporte diario sin saber que esta 7 días atrasado, entonces aquí alguien está diciendo la verdad”, manifestó.

Aseguró que el presidente, Andrés Manuel López Obrado, al conocerlo desde hace muchos años, está preocupado por esta situación, por lo que él sería incapaz de maniobrar o dar a conocer una información que no es cierta.

Ante esta diferencia de cifras, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, explicó que las plataformas de información a nivel federal tardan en actualizarse.

Por otro lado, Bonilla Valdez, reveló que siguen cancelándose vuelos en Baja California por la disminución de pasajeros en los aeropuertos locales, el jueves fueron 81 en Tijuana y 17 en Mexicali.