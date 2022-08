Jaime Bonilla Valdez no tendrá que presentarse a audiencia penal por caso de la planta fotovoltaica: Presidente de TSJE

Tijuana BC.- Debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) devolvió el escaño como senador a Jaime Bonilla Valdez, el exgobernador de Baja California ya no puede ser imputado por el desfalco hecho a través del proyecto de una planta fotovoltaica, así lo dio a conocer Alejandro Isaac Fragoso López, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE).

De acuerdo a Fragoso López, el Código Nacional de Procedimientos Civiles protege a funcionarios de diversos cargos, entre ellos el de Senador.

El Tribunal Federal resolvió que esta persona que estaba dentro de una carpeta de investigación ostenta el cargo de Senador por lo tanto el Código Nacional de Procedimientos Civiles se establece claramente que todas las personas que la Fiscalía quisiera imputar desde algún delito debe ser citada con excepción de diversos cargos dentro de los cuales se encuentran el de Senador”

Comentó el Presidente del TSJE.

Citados a audiencia

En relación a lo anterior, Alejandro Fragoso indicó que aunque Jaime Bonilla fue excluido de la carpeta de investigación, aún serán citados a audiencia al menos 11 imputados.

“Ya no forma parte dentro de la carpeta de investigación de nosotros, la audiencia por los diversos imputados que son 11 o 12, esa continuará, es para el día 15 de agosto con las personas que se encuentran citadas, se han citado ya a la mayoría”.

En cuanto a la responsabilidad del ahora Senador de la República a acudir a la audiencia, el magistrado informó que al ser excluido de las investigaciones, Jaime Bonilla no está obligado a asistir.

Retiro de fuero constitucional

“Si él decide acudir, tiene el mismo derecho que usted o que yo a acudir, no va a formar parte de la imputación, no va a formar parte de la carpeta, puede ir, se va a sentar si el lo quiere pero no forma parte del proceso”, expuso.

En cuanto a si el fuero como Senador le brinda protección por sus acciones como Gobernador, el Presidente del Tribunal expresó que Bonilla Valdez solo podría ser acusado de algún delito si primero se le retira el fuero constitucional.

“Sí, definitivamente aplica porque lo tienen que desaforar primero y ya después acusarlo de cualquier delito; ya será el Senado si quiere iniciar a petición de alguna de las partes un juicio de procedencia pero ya no forma parte de la carpeta de investigación de nosotros”, finalizó.