Llaman a prevenir inundaciones debido a fenómeno climatológico 'El niño'

Algunas de las recomendaciones que brindó fue no arrojar colillas al suelo, no verter grasas corrosivas al drenaje, barrer calles y coladeras, si se cambia el aceite del carro no tirarlo a la coladera y no tirar basura a las calles.