Invitan a donar sudaderas para estudiantes de la Secundaria Número 213 

Tijuana BC.- Frío y enfermedades respiratorias son algunas de las dolencias que sufren los estudiantes de la Secundaria General Número 213 Héroes de la Patria, ubica en la colonia Villas del Campo, caracterizada por sus altos niveles de pobreza.

Por ello, la profesora Claudia Salazar Sanmartín invitó a la sociedad en general a donar sudaderas negras para las y los alumnos del plantel, con el propósito de protegerlos de las bajas temperaturas que continuarán en la región.

Detalló que la secundaria, que pertenece al sector público, atiende a un total de mil 600 adolescentes, la meta es abrigar a la mayoría de ellos, especialmente a los son parte de las familias pobres más pobres de la zona.

El frío está horrible, a los profesores no ha tocado ver a niños que a veces van sin suéter, que van con solo con la camisa polo. No tienen suéter, porque no pueden comprar la chamarra negra (del uniforme). Los niños de repente de enferman por los climas tan helados de allá"