Invertirán aproximadamente 22 millones de pesos en pavimentación en el Cañón del Alacrán

Tijuana, B.C.- Casi 22 millones de pesos invertirá la federación, a través del ramo 33, con el recurso obtenido de la regularización de los autos “chocolate” para la obra de pavimentación con concreto hidráulico en el Cañón del Alacrán de la delegación Playas de Tijuana.

Juan Enrique Bautista Corona, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental (Sdtua), manifestó que este proyecto consiste en pavimentar 750 metros lineales, además de un cajón pluvial al centro de los dos carriles.

Duración de la obra

Explicó que la construcción de la obra durará cinco meses, y se verán beneficiadas más de 115 mil personas que pasan por la zona y que viven en las colonias San Ángel, Anexa Divina Providencia, Divina Providencia, Gran Tenochtitlan, Las Flores Segunda sección y Artesanal.

Son tres etapas, son 2.3 kilómetros de longitud total, ahorita estamos arrancando el primer contrato que son 750 metros lineales. Estamos realizando todavía los ajustes de los proyectos debido a que es una obra muy particular, lleva un cajón, entonces toda esta agua hay que canalizarla correctamente, se va a conectar más adelante con un pluvial existente”, aclaró.

Bautista Corona mencionó que continuarán una segunda etapa con la pavimentación de otros 750 metros lineales, y estima que la obra en su totalidad esté lista para el próximo año.

Señaló que entre las problemáticas que se viven en la zona, existe el escurrimiento de aguas residuales, por lo que informarán a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), para que haga la revisión correspondiente.

La alcaldesa, Montserrat Caballero Ramírez, destacó que esta obra se hace porque los vecinos de la zona han solicitado apoyo por parte de las autoridades desde hace 40 años.

“Cuando yo pregunté entre mis colegas, algunos políticos, no todos, por qué no se ayudaba a esta comunidad, me dijeron que porque políticamente no deja, ya que la mayoría de los que viven en ese lugar no cuentan con la credencial de elector y para qué invertir tanto dinero en una colonia que no daría votos”, mencionó.