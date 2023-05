Invertirá Gobierno de Monserrat Caballero más de 14 mdp en limpieza de pluviales

Tijuana, B.C.- La alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez anunció la limpieza de 12 desarenadores de Tijuana, con una inversión de poco más de 14 millones de pesos y los cuales representan el 30% de la capacidad de toda la ciudad, previniendo así el paso de basura y azolve a las cuencas de México y Estados Unidos, así como evitando inundaciones en caso de próximas lluvias.

Este miércoles, la alcaldesa de Tijuana encabezó la supervisión de los trabajos de limpieza en el desarenador Aguaje de la Tuna #4, ubicado en la delegación municipal Centro, uno de los más grandes de la ciudad, con una capacidad de 8 mil 100 metros cúbicos y que tras las precipitaciones de las últimas semanas, llegó al 100% de su límite.

Caballero Ramírez aseguró que si bien la acumulación de azolve y basura en este espacio es notoria, hoy en día observaron menos basura pesada como salas o refrigeradores en los desarenadores, por lo que llamó a la población a seguir en esa línea, por el bien de la ciudad y sobre todo, en beneficio de la conservación del medio ambiente.

Queremos que tú, tijuanense, sepas que estos trabajos los hacemos de forma profesional, a mí me corresponde administrar los recursos y qué vamos a hacer, pero los expertos están aquí, para que sepas para qué sirve un desarenador y que toda esa tierra y aguas negras que están ahí no lleguen a tu casa; es importante que la ciudadanía sepa que estamos limpiado y que también nos ayuden a no tirar basura”, enfatizó la primera edil.