Instala policía filtros para disuadir a los automovilistas

Policías de Tijuana comenzaron la instalación de filtros de revisión aleatorios de apoyo a las autoridades de salud con el propósito de reducir la afluencia de personas en las calles sin una razón no esencial.

Tanto a peatones como a automovilistas, los agentes les están recomendando mantener la sana distancia en la medida de lo posible, utilizar elementos de protección como guantes o cubrebocas y no salir si no es necesario.

Los filtros se estarán llevando a cabo en diferentes partes de la ciudad, en distintos horarios, siempre y cuando su actividad primordial de seguridad pública se los permita.

“Ahorita que estamos comenzando la gente lo está tomando muy bien, espero que sigan acatando las instrucciones, vamos a estar en diferentes puntos, como lo vaya pidiendo la superioridad”, declaró José Antonio Solís, subjefe de distrito en la Zona Centro.

Por el momento no se sanciona a las personas que no pueden comprobar una salida no esencial a la vía pública, únicamente son filtros preventivos, de reforzamiento al sector salud.

“Sí ha bajado el flujo de personas en la calle, nosotros que estamos trabajando 12 por 24, cuando laboramos en el día se nota la disminución en el tráfico y de noche anda muy poca gente”, agregó el mando policiaco.

A los ciudadanos que les tocó la revisión no les molestó en esta ocasión y es que creen es una medida necesaria para evitar la propagación de posibles contagios de Covid-19.

“La verdad ahorita que se ha reducido el tránsito no molesta, al contrario, está bien para tratar de que la gente haga conciencia, en mi caso porque tengo que trabajar, pero si no, estuviera en mi casa”, mencionó la automovilista Ana Suárez.

Así como la Policía Municipal, otras corporaciones de seguridad pública como la Guardia Estatal o Nacional, y el Ejército Mexicano estarán realizando operativos similares.

Instalan filtro sanitario

A partir de este jueves iniciará operaciones un filtro sanitario para detectar enfermedades respiratorias entre la población operado por la Cruz Roja de Tijuana en el estacionamiento del supermercado Calimax del Río, frente a la glorieta Cuauhtémoc.

El objetivo es ayudar al sector Salud a disminuir la carga laboral que se avecina de ciudadanos que quieran la prueba de Covid-19.

“Decidimos instalar el filtro porque creemos que la gente lo requiere y no necesita, hay muchos que tienen problemas o creen que tienen Covid o cualquier otro problema respiratorio.

“La idea es ayudar a la ciudadanía para que pueda checar qué es lo que tiene”, expresó Alberto Quintanar, director de la Cruz Roja en esta ciudad.

La idea es que los pacientes con síntomas o sospechas de alguna enfermedad respiratoria puedan ser revisados por especialistas y ellos den respuesta a sus inquietudes y en caso de ser necesario sean canalizados para aplicarles la prueba o recibir el tratamiento adecuado.

El módulo iniciará maniobrando todos los días de la semana de 8:00 a 20:00 horas y dependiendo del flujo de personas irán adaptando el horario. Las consultas y revisiones en este filtro sanitario no tendrán ningún costo para la ciudadanía.