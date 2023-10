Inseguridad, violencia y gasto de recursos públicos temas clave en sesión solemne del Cabildo

Rosarito, B.C.- La inseguridad, el derroche de los recursos públicos y las irregularidades en los procesos establecidos en los reglamentos fueron parte del posicionamiento de las ediles de oposición, durante la sesión solemne del Cabildo celebrada este miércoles, donde se entregó el libro del segundo informe de gobierno de la actual administración.

La primera en tomar la palabra fue la regidora Sandra Jiménez Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano quien indicó que este gobierno se ha caracterizado por la falta de apego a la legalidad, el poco respeto, pero además no se ha cumplido la promesa de bienestar social, la democracia ha sido vulnerada y hay deterioro en el tejido social, así como inseguridad que es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.

También señaló que la presidenta municipal Araceli Brown es la peor evaluada de las ciudades costeras del País con el 36.3%, según las encuestas, quedando dentro de los cinco peor aprobados.

Bienestar ciudadano

A su vez, María Ana Medina Pérez del PAN, indicó que la sociedad de Rosarito está siendo amenazada, pues si expresa sus derechos le cae el aparato de gobierno con su abusivo poder.

Tenemos un gobierno corrupto que no atiende las verdaderas necesidades de la gente, tenemos aumento de violencia, corrupción, extorsiones, disminución de servicios, desarrollo y bienestar social”, expuso.

Se construyó un arco innecesario, se pintaron las palmeras de guinda y gastando los impuestos de los rosaritenses, para dar espectáculos de canto, que no impactarán en el bienestar ciudadano.

En su oportunidad, la regidora independiente Karely Leal Ramos, mencionó que alguien que no funciona es aquél que dedica su tiempo a criticar el pasado aferrándose a él como pretexto y no como punto de partida, pues no hay avances en seguridad pública, inversiones, infraestructura, planeación, todo por culpa del pasado.

También habló de los excesos de la policía, de la pinta de líneas rojas y la extorsión a los visitantes, además sentenció que Rosarito no es una propiedad privada para cambiar las reglas o decorarlo como nos dé la gana.

Por Morena el regidor José Félix Ochoa Montelongo, defendió los logros que aseguró se han hecho en este gobierno.

La alcaldesa Araceli Brown intentó dar respuesta a los señalamientos, pero la regidora María Ana Medina le exigió que se limitara a rendir cuentas sobre el estado que guarda la administración pública y no le dejó más opción que entregar un libro con su informe al Secretario de Gobierno, pero no ofreció detalles del contenido del mismo.