Tijuana, B.C.- La fundación “Todos Somos Erick Carrillo”, inicia la búsqueda de Axel Jiménez Monzón, un joven que desapareció el 27 de abril de 2023 en la colonia Granjas Familiares.

Luz Monzón Carrillo, mamá de Axel, relató que la última vez que lo vio fue durante un desayuno la mañana de ese jueves, un día antes del cumpleaños número 26 de su hijo.

“Yo me mensajeé con él porque al día siguiente cumplía años y le dije que lo iba a llevar a comer y a comprarle un pastel, y me dijo que sí, que mañana en el día, pero yo ya no supe de él”, expresó.

Llamada anónima

Raúl Cornejo Carvajal, sub líder de la fundación “Todos Somos Erick Carrillo”, expuso que durante todo el martes estarían realizando una búsqueda en campo en la zona Este, con ayuda de 15 a 20 miembros del colectivo, y otras familias, junto a la presencia de la Guardia Nacional.

Andamos en la búsqueda con la fundación de Erick Carrillo, ellos nos están apoyando, yo ya puse la denuncia en la Fiscalía, puse la denuncia en la fundación de Búsquedas de Desaparecidos, pero no tengo ninguna respuesta de ellos”, señaló Monzón Carrillo.

Recibió una llamada anónima donde le dijeron que su hijo se encontraba enterrado a espaldas de un cerro por donde se encuentra su vivienda, por lo que comenzarán la búsqueda en ese lugar.

“Espero encontrarlo, yo no quiero nada, no quiero problemas con nadie, yo solo quiero encontrarlo y darle una considerable sepultura, y ya, lo que haya pasado, pues ya es pasado, solo quiero encontrar su cuerpo”, sentenció.

Invitó a quienes tengan conocimiento del paradero de su hijo, se comuniquen al número 664 118 2521, la llamada será anónima y directa con la fundación de “Todos Somos Erick Carrillo”.