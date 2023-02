Ingresan en 2022 3.7 mdp en multas a TIJ por ensuciar

Tijuana BC.- Durante el último año ingresaron a las arcas del Ayuntamiento de Tijuana más de 3.7 millones de pesos en multas aplicadas relacionadas con la limpieza de la ciudad.

De acuerdo con la Dirección de Servicios Públicos Municipales en 2022 fueron un total de 10 mil 527 multas aplicadas, y de las boletas pagadas fueron 3 millones 765 mil 651 pesos.

Luis Jaime Brambila Álvarez, titular de la dirección, informó que la principal razón por la que aplican multas es por la falta de contratos para recolección de basura por parte de comercios en la ciudad.

Todo comercio debe de contar con un contrato de recolección de los residuos sólidos urbanos, estamos hablando de comercios que no son clasificados con residuos especializados como un taller”

Expresó.

Obstrucción de vía pública

En segundo lugar se encuentran las infracciones por obstruir la vía pública cuando se realiza alguna remodelación en los hogares.

“Es muy común si vas hacer alguna mejora en tu casa, remodelación o incluso una barda, es muy común si pides a la ferretería el material lo descargas y lo dejas en vía pública, si nosotros pasamos y detectamos que dejaste material en vía pública es una infracción”, agregó.

Seguido por el engomado de vehículos abandonados en vía pública; durante los pasados 12 meses fueron engomados 4 mil 321 automóviles, de los cuales, 441 fueron remolcados.

Señaló que un auto no puede estar estacionado en alguna vialidad por más de 72 horas, por lo que de encontrarse los inspectores en los recorridos que realizan una unidad sucia y abandonada se le aplica una calcomanía de advertencia.

“Se le dan 72 horas a esa persona para moverlo. La vía pública no es una cochera, no es un almacenaje, entonces si en 72 horas el auto no es movido, se procede al remolque en coordinación con tránsito y arrastres”, manifestó.

Otros temas

Existen otros temas por lo que un ciudadano puede ser sancionado, como el lavar el patio de su hogar con manguera, por lo que pueden pagar hasta cuatro mil pesos y la poda de árboles que puede alcanzar los 10 mil pesos.

Explicó que una vez se aplica la multa por parte de un inspector, el ciudadano tiene tres días para acudir a la dirección, ubicada en el segundo piso de Palacio Municipal, para determinar el monto de la misma, que dependerá de la gravedad de la misma y el historial de multas de la persona. Las sanciones que aplican inician con tres umas y puede alcanzar hasta las 50, es decir, de 311 a 5 mil 187 pesos, aunque en promedio las que ponen alcanzan los 2 mil 593 pesos.

Por último, Brambila Álvarez, invitó a la ciudadanía a revisar el reglamento de la dirección en la página oficial del Ayuntamiento de Tijuana para que conozcan las situaciones por las que pueden ser multados en el tema de limpieza.