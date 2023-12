Industria de BC sigue requiriendo 4 mil ingenieros especializados: Canieti

Tijuana, BC.- Son 4 mil los ingenieros que no se han podido contratar en las diferentes industrias de Baja California por el grado de especialización que demandan, afirmó el presidente de Canieti Noroeste, José Luis Villasana Beltrán.

El líder del sector de tecnologías externó que esto no es necesariamente relacionado a una falta de producción de egresados en las academias, sino porque los puestos requieren un elevado grado de competencia.

Te puede interesar: Otorgan a trabajadores de maquilas en Tijuana títulos por experiencia

Estimó que al ser Tijuana la que genera un 60% de la economía en la entidad, es también el municipio que más vacantes abarca en ese sentido, con poco más de 2 mil, seguido de Mexicali y en menor medida el resto de ciudades.

Seguimos con 4 mil que no podemos contratar, no porque no haya suficientes en nuestro Estado, sino porque hay que identificar que la forma de manufactura evolucionó y son puestos de alta especialidad”, explicó.