Incremento en delito de trata de personas tiene como influencia la necesidad económica de los migrantes: especialista

Tijuana, B.C.- La influencia de los grupos criminales sobre la trata de personas no es el único aspecto que alimenta este delito, sino que también es resultado de una decisión personal de estos grupos vulnerables, señaló Mayra Cruz Montaño, especialista en temas de migración.

Para la Licenciada en Derecho, este delito se ve en incremento no solo por la operación de grupos dedicados a esta actividad con migrantes, sino también detrás de esto se encuentra la decisión de quienes llegan para mejorar sus condiciones de vida.

Sí hay algún tipo de influencia en el tema de los grupos criminales pero también influye mucho el tema de la necesidad económica. Muchas veces no es por un tema forzado, muchas veces es, entre comillas, por una decisión personal porque es la única opción que tienen para salir adelante”, expresó.

Sobre los posibles remedios de esta problemática, dijo que se debe buscar una solución integral que les brinde a los migrantes la oportunidad de un desarrollo económico y educativo, pues lo que se ha hecho hasta ahora es asistirlos para que salgan en el día a día.

Detenciones y deportaciones

“Se tienen que buscar soluciones integrales, que no sea nada más el recibirlos y el darles un lugar donde coman y donde duerman. Tenemos que darles una oportunidad de desarrollo económico, también que se puedan desarrollar en el tema de educación”, manifestó.

“Necesitamos buscar soluciones integrales, esa es la única razón. O sea, no es un tema de seguridad exclusivo, no es un tema de economía exclusivo. La migración no nos podemos cerrar y no nos podemos negar a ella”, añadió.

Asimismo, sostuvo que las acciones que se han tomado como las detenciones y deportaciones a sus lugares de origen no suman a este problema sino que se debe trabajar a favor de los migrantes porque el estado está formado por ellos.

“Somos un estado que está hecho de migrantes pero tenemos que trabajar a favor de eso y tenemos que buscar el lado bueno, no nada más estando deteniendo y quererlos repatriar o estarlos deteniendo y darles nada más para que salgan en el día a día”, mencionó.

“Tenemos que integrarlos a nuestra sociedad y hacerlos parte productiva de ellos, muchos de ellos vienen con la mejor intención de salir adelante, muchas veces la oportunidad es lo que los frena y los hace delinquir, hay que buscar la forma de cómo sí se integren”, explicó.