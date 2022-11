Incrementan usuarios de crystal en centro de rehabilitación

Tijuana, B.C.- El crystal es la droga más consumida y la que provoca más ingresos en el centro de rehabilitación La Vereda de la Vida, ubicado en la colonia Francisco Villa.

El secretario del lugar, Juan Manuel Virgen, expuso que hace una década los pacientes que consumían dicha droga no presentaban daños físicos mayores, pero desde 2019 las afectaciones han sido físicas y mentales.

Precisó que de 15 hombres atendidos, 10 son consumidores de crystal, algunos desde la edad de 12 años; pero hace una década, de 15 pacientes atendidos, la mayoría usaba mariguana.

El crystal está dejando ahorita a la gente muy mal de la mente. Me acuerdo que hace 10 años atrás el problema era mucho menor, el problema que traían solo era el consumo y en dos o tres días estaban listos, mentalmente ya se miraban bien, tenían una plática elocuente. Ahora no es así, ahorita están en delirio, escuchan voces, hablan solos”, comentó Virgen.

Mencionó que, además de la mariguana, las personas, sin importar el género o su estatus social, consiguen fácilmente el crystal, especialmente en la canalización del Río Tijuana.

Asimismo, el secretario consideró que el consumo de drogas es uno de los principales generadores de la violencia en la ciudad, ya que las personas con problemas de adicción delinquen.

A nivel familiar, agregó, una persona adicta provoca la desintegración, por sus múltiples recaídas en el consumo o porque roban.

Proceso de rehabilitación

Pablo Rojas, actualmente de 42 años, cuando vivía en Estados Unidos consumía crystal de manera ocasional porque sabía que era un delito, pero fue deportado a Tijuana en 2014 e inició con su adicción.

El drogarse le ocasionó perder varios trabajos y casa, por lo que vivió en las calles cercanas a la canalización. Hasta que vio que tres de sus conocidos murieron por sobredosis.

Uno de ellos era una mujer que estaba tendida en el piso a quien creyeron que estaba dormida, pero nadie la levantó.

“Uno como drogadicto siempre tiene la idea de dejar las drogas, uno se enfada de usarlas. Uno quiere volver a su vida, tiene recuerdos de haber estado bien. Yo ya no quise estar en la calle, sufrí, por ejemplo frío, me llevaron a la cárcel como unas 20 veces. Me agarraban hoy y pasado mañana me liberaban, pero otra vez me agarraban. En una semana me agarraron tres o cuatro veces y me llevaban a la cárcel. A veces sin motivo, aunque trajera ropa limpia o simplemente estuviera caminando. Por eso ya no quise estar en la calle”, platicó Pablo.

Hoy cumplió dos semanas de haber iniciado su proceso de rehabilitación, en el cual es motivado por sus compañeros que desde hace uno o 20 años están libres de drogas.

La Vereda de la Vida festejó su 22 Aniversario como centro de rehabilitación, mismo que imparte asesorías sicológicas, religiosas, actividades ocupacionales y servicios de salud.