Incrementan sanciones a funcionarios municipales

Tijuana BC.- Durante el último año incrementaron en 47% el número de trabajadores municipales sancionados, principalmente por no cumplir con su declaración patrimonial que anualmente están obligados por ley a realizar.

De acuerdo con Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en 2022 fueron un total de 112 trabajadores sancionados por la Sindicatura Procuradora por no haber presentado dicha declaración, lo que trabajadores sancionados durante 2022 representó 36 más que en el 2021.

La mayoría de las sanciones a los que fueron acreedores los trabajadores del Ayuntamiento de Tijuana durante el año pasado fueron amonestaciones privadas, mientras que en el 2021 fueron 75 casos con amonestaciones privadas y un trabajador del área administrativa del Distrito Policial Zona Centro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fue suspendido temporalmente por tres días.

Declaración patrimonial

Según datos del portal de transparencia, en el 2022 por presentar la declaración patrimonial fuera de los plazos establecidos e infringir la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California, fueron inhabilitados nueve trabajadores municipales entre ellos un policía.

En el caso del policía municipal, aunque su nombre fue reservado, se informó que forma parte de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal y fue inhabilitado por tres meses.

Mientras que un auxiliar administrativo también de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal fue inhabilitado temporalmente por un periodo de tres meses.

Otros trabajadores suspendidos están adscritos a la Dirección de Inspección y Verificación, Delegación Municipal Centro, Secretaría de Desarrollo Social, Departamento de Regidores del Ayuntamiento de Tijuana.

Realizan campaña anualmente

El titular de la Sindicatura Procuradora, Alfonso Rafael Leyva Pérez, aseguró que la dependencia a su cargo ha realizado campañas para recordarles a los trabajadores del Ayuntamiento de Tijuana sobre los tiempos para presentar su declaración patrimonial.

A lo mejor hubo un incremento, pero sí hubo una campaña muy importante que se hizo para la declaración patrimonial el año pasado, y este año otra vez se vuelve a hacer y el año que entra otra vez se vuelve a hacer, la idea es que no caigan en esto”

Declaró.

Dijo que se les explica que el no hacerlo corresponde una falta grave que los puede hacer acreedores hasta una inhabilitación.

Trabajadores activos

Recordó que de acuerdo a la ley, los trabajadores activos tienen que presentar su declaración anualmente durante el mes de mayo, todos los empleados municipales deben de hacerlo.

Cuando una persona es contratada por la administración municipal, tienen 60 días naturales para hacerlo y en caso de ser despedido también tienen el mismo tiempo para presentar.

“Finalmente el que nada debe nada teme, y el que no la hace es acreedor a una sanción administrativa, no hay razón por la cual no hacer tu declaración patrimonial al menos que tengas algo que ocultar; entonces pues no te metas a trabajar al ayuntamiento”, agregó.

Por último, Leyva Pérez, explicó que la amonestación privada se le informa al funcionario sobre la falta que está cometiendo y de ser recurrente pues es acreedor a una falta administrativa grave como la inhabilitación.