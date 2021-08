Incrementan 72% atenciones por sobredosis

Tijuana BC.- Un incremento de 72% en servicios de emergencias por sobredosis atendidos por Cruz Roja en la ciudad se registró de enero a julio de 2021 en comparación con el mismo periodo de un año anterior.

Una de las causas de esta situación es la mayor presencia en las calles de la droga conocida como fentanilo, de acuerdo al presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.

Con relación de los hechos que más han trascendido uno de ellos ocurrió en mayo pasado, cuando un agente de la Guardia Nacional murió por sobredosis tras consumir fentanilo en una fiesta, mientras que un elemento de la Guardia Estatal fue hospitalizado por el mismo motivo.

En total del 1 de enero al 31 de julio de 2021, Cruz Roja Tijuana recibió 412 emergencias relacionadas con sobredosis de diferentes sustancias.

La cifra total refleja un aumento de 72% a diferencia de las 240 atendidas de enero a julio del 2020.

Falta de atención

El aumento en servicios de emergencias por sobredosis por parte de Cruz Roja son reflejo de que no se le ha dado la importancia suficiente al problema de las adicciones en la Entidad, consideró el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, Juan Manuel Hernández Niebla.

Es un tema que ya hemos venido nosotros elevando la voz, es el tema de las adicciones aquí en Baja California, hemos dicho que este problema ha ido creciendo con el tiempo y a la fecha las autoridades no han hecho nada al respecto

Manifestó.

Si bien las adicciones son un problema de salud, apuntó, está directamente relacionado con la seguridad y, en específico, con los homicidios dolosos.

“El tema de las adicciones es un tema de salud y finalmente se convierte en un problema de seguridad; estas personas enfermas demandan drogas en las calles y finalmente generan esta guerra de narcomenudeo que estamos viviendo”, declaró.

Además de la venta de droga, explicó, las adicciones provocan problemas sociales y violencia.

“El problema afecta el tejido social, incrementa la violencia intrafamiliar, incrementa el tema de los feminicidios, el tema de robo a casa habitación, el robo a comercio”, comentó.

El fentanilo

El aumento en casos y decesos por sobredosis, mencionó Hernández Niebla, son provocados por la mayor presencia de drogas como el fentanilo en la ciudad.

“La situación se ha venido empeorando por la entrada del fentanilo aquí en Baja California que, como sabemos, es una droga altamente adictiva y altamente peligrosa, sobre todo para este esquema de sobredosis”, expresó.

Lamentó que ni los gobiernos municipales o el estatal han determinado acciones para combatir el problema de adicciones, lo que refleja que no le dan la importancia suficiente.

“La autoridad no ha hecho prácticamente nada al respecto, hoy por hoy no existe un censo en materia de adicciones, nos lo prometió la secretaría de salud hace muchos meses y no hemos visto los números, no hay problemas adecuados en materia de prevención de adicciones”, opinó.