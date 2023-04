Incluye a una soprano tijuanense el musical presentado por IN Series

Tijuana, B.C.- La compañía de ópera y teatro IN Series define su misión como "hacer teatro a partir de la música, transformando a los artistas, al público ya la comunidad". Esta organización artística en Washington, DC a menudo presenta obras que tienen como objetivo atraer a una variedad de audiencias del DMV a través de ideas contemporáneas y atractivas que se apartan significativamente de la imagen "esnob" a veces percibida de los grandes teatros y teatros de ópera.

Esta primavera, la Serie IN está haciendo historia al presentar la primera producción estadounidense que utiliza la "song-play" completa de John Adams, “I was looking at the ceiling and then I saw the sky” (Estaba mirando al techo y luego vi el cielo).

Esta obra del compositor Nixon in China y Doctor Atomic, con libreto del renombrado poeta June Jordan, dramatiza las secuelas del terremoto de Northridge en 1994 mientras examina cuestiones de raza, género e inmigración en Los Ángeles. Es un híbrido de teatro musical y ópera que combina pop, jazz, gospel y R&B, apoyado por la voz musical minimalista de Adams y el texto conmovedor de Jordan.

Las interacciones entre los personajes llevan al público en un viaje hacia el amor y el autodescubrimiento. Judy Yannini, una soprano mexicana, se presentará en la obra.

Yannini, oriunda de Tijuana, México, vive en los Estados Unidos desde hace ocho años. Antes de mudarse, tuvo la oportunidad de hacer una gira por América del Norte mientras realizaba "flashmobs" de ópera. “Nos reíamos y cantábamos mientras caminábamos, lo que facilitaba que otros se nos acercaran. Eso me permitió ver que la mayoría de la gente no entiende lo que es la ópera”, dijo la soprano.

Eso fue lo que más lo atrajo a trabajar para la compañía artística en DC. “En IN Series, la ópera se produce para atraer a la audiencia que no está involucrada con este género, quizás aquellos que no están familiarizados con este tipo de espectáculos”, dijo Yannini.

“I was looking at the ceiling and then I saw the sky”

La historia está basada en el terremoto de Northridge que ocurrió en el área de Los Ángeles en 1994 y trata sobre la vida de siete ciudadanos estadounidenses de diversos orígenes sociales y étnicos. "Mi personaje de El Salvador es un inmigrante indocumentado, y cuando ocurra el terremoto, quedará claro cómo todos estamos conectados. La ópera aborda temas que, en ese momento, eran polémicos pero que, hoy, todavía están en discusión. como el aborto y el lugar de la mujer en la sociedad, según la intérprete.

La obra se presentará el sábado 29 de marzo a las 7:30 pm y el domingo 30 de marzo a las 3 pm en el Atlas Performing Arts Center, ubicado en 1333 H Street NE, Washington, D.C.

Visite www.atlasarts.org/events/in-series-sky para comprarlos.