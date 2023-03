Impartirán pláticas en albergues de migrantes para evitar muertes en cruces ilegales

Tijuana, BC. - Para evitar pérdidas humanas durante los cruces ilegales hacia Estados Unidos, la próxima semana iniciarán una serie de pláticas preventivas en albergues de Tijuana.

Las pláticas las realizará la Dirección Municipal de Atención al Migrante con el objetivo de reducir el número de lesiones y muertes de migrantes.

Enrique Lucero Vázquez, director de la dependencia, explicó que esto forma parte de la campaña “No cruces el muro” que lanzaron el pasado 10 de marzo.

Campaña “No cruces el muro”

Que incluye la colocación de letreros en las nueve delegaciones, en la central de autobuses, en el aeropuerto y algunos comercios estratégicos que se sumen a esta campaña, en donde advierten los riesgos de los cruces.

Dijo que actualmente el gobierno de Estados Unidos realizando trabajos para ampliar la altura del muro que divide el vecino país con México, por lo que las caídas podrían ser fatales.

Recordó que de acuerdo con el informe que dio el Consulado de México en San Diego, lesiones de migrantes que intentaron cruzar el muro se incrementaron en un 167% del 2020 hasta la fecha con 642 lesionados y 42 fallecidos el año pasado, solamente de mexicanos.

Eso no va frenar la migración, pero si va aumentar las lesiones, van a ser cada vez más graves si lo siguen intentado”, expresó.

Migrantes engañados por “coyotes”

Reconoció que es difícil enviar este mensaje para los migrantes que ya vienen con la idea de cruzar de manera ilegal porque a veces son engañados por los mismos “coyotes”, que les dicen no hay asilo ahorita, entregándose a las autoridades norteamericanas una vez estando en territorio estadounidense, lo cual, aseguró es falso.

Explicó que las pláticas las realizarán en los albergues porque ahí hay migrantes que están esperando poder concretar una cita para solicitar asilo a través de la aplicación CBP One.

“Decirles que no se desesperen, que tengan paciencia, no crucen de esa manera, pueden lesionarse, perder la vida, perder sus ahorros y corren el riesgo de quedar penalizados porque para Estados Unidos es un delito cruzar de manera irregular y cuando lleguen a la corte ese puede ser un motivo para que el juez diga no a su solicitud”, agregó.

Por último, Lucero Vázquez, señaló que de 35 mil citados a corte para sus casos de asilo solo 10 mil fueron aceptados, la mayoría provenientes de Armenia, Camerún y Siria, y algunos de la República Dominicana y Brasil, según un estudio realizado en Nueva York.