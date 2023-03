Identifican a seis de los ocho migrantes fallecidos que intentaron cruzar a EU en bote

Tijuana, BC.- De los ocho migrantes que fallecieron al naufragar el bote en el que intentaban llegar de manera ilegal a los Estados Unidos, seis de ellos ya fueron identificados, entre los que viajaba una menor de edad de 17 años.

En entrevista con Frontera, Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en San Diego, informó que el incidente se registró el sábado 11 de marzo alrededor de las 23:35 horas en La Joya, en una playa conocida como “Black`s Beach”.

Te puede interesar: INM rescata a familia de Angola en riesgo de ahogarse en el Río Tijuana

Detalló que cinco de las personas eran originarias del estado de Puebla y una más de Jalisco, mientras que las otras dos personas restantes tendrán que ser sometidos a otros estudios para obtener una confirmación por parte del médico forense.

Al día de hoy, casi una semana después del incidente no se han rescatado más cuerpos contra lo que se preveía al principio, lo que no quiere decir que no pudieran aparecer eventualmente después”, expresó.