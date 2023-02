Ibero Tijuana presenta Informe de Actividades 2022

Tijuana BC.- Ante el primer año del rectorado del Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S.J., la IBERO Tijuana celebró la presentación del Informe de Actividades de la Universidad Iberoamericana Tijuana 2022 tras la visión de distinguir a la institución educativa por su excelencia académica, su formación humanista integral, su contribución en la transformación de la realidad y su identidad como Universidad Jesuita de Frontera.

Durante la ceremonia, se presentaron los principales logros y retos, con base en las Orientaciones Fundamentales y en la Planeación Estratégica Rumbo al 2026 a través de 5 líneas prioritarias:

Educación Superior con excelencia académica y calidad humana.

Transformación de la realidad con una lógica de frontera.

Identidad y comunidad universitarias.

Universidad en red e internacionalización.

Universidad eficiente, sustentable y en crecimiento.

Acorde a estas líneas, el director general destacó la reacreditación de la Licenciatura en Arquitectura por la ANPADEH y la acreditación de la Licenciatura en Psicología por el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología; así como los procesos de diseño curricular para los programas de Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Industrial en Manufactura Inteligente, Licenciatura en Enfermería, Maestría en Proyectos para Ciudades Sostenibles, y Maestría en Gestión y Políticas Públicas.

Obtienen refrendo

Informó que la institución educativa obtuvo el refrendo del distintivo de Responsabilidad Social Universitaria 2022 por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, además de aplicarse por primera vez el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior y el Examen General para el Egreso.

Se llevaron a cabo acciones de colaboración con colectivos, organismos de la sociedad civil y gobierno en los temas de desaparición forzada y de migración, donde la IBERO Tijuana presidió el comité de selección para la comisión de búsqueda de personas desparecidas en Baja California y realizó el monitoreo del Programa de Protección a Migrantes''

Compartió el Mtro. Badial Hernández.

Asimismo, se fortaleció el sentido de pertenencia entre la comunidad universitaria con la realización de 18 foros de reflexión con la participación en redes de AUSJAL y del SUJ en materia de derechos humanos, medio ambiente y sustentibilidad, entre otros temas prioritarios.

Estrechan vinculación

De esta manera se estrechó la vinculación con universidades e instituciones de la región binacional y de países europeos y latinoamericanos, logrando más del 300% de aumento en el número de estudiantes en el Programa Intercampus Virtual AUSJAL, así como la participación de estudiantes en intercambio virtual y presencial en universidades nacionales e internacionales.

''Otro gran logro fue el incremento del más del 7% con respecto al año anterior en la matrícula de nuevo ingreso a los programas de licenciatura, con incremento acumulado del 30% en los últimos 3 años, donde destaca el crecimiento del 72% en la carrera de enfermería. Además se implementaron acciones de posicionamiento institicuional a través de campañas publicitarias, vinculación con medios de comunicación y presencia en redes sociales, con un incremento del más del 85% en el registro de visitas y usuarios en la página web institucional'', destacó el director general.

La celebración del 40 aniversario de la fundación de la IBERO Tijuana fue otro gran motivo de integración y de orgullo para la comunidad universitaria; durante los festejos se reconoció el valioso aporte de los jesuitas en el campo de la educación en Baja California, así como el apoyo de líderes empresariales y de otros ramos de la sociedad tijuanense.

En este contexto, el rector agradeció la presencia de las y los representantes de diversos sectores de la comunidad en la ceremonia, así como el apoyo en la misión educativa: ´´Es un honor recibir en nuestra universidad a quienes hoy nos acompañan. A las personas y organizaciones que ven en la IBERO a un agente con la capacidad de implementar acciones que fomenten el diálogo necesario para hacer de Tijuana y Baja California un territorio compartido y lleno de múltiples voces´´, expresó el Dr. Arriaga Valenzuela.

Diálogos constantes

Reconoció a todo el equipo de la IBERO Tijuana por el trabajo realizado y el compromiso con la formación de las y los estudiantes: ''En estos meses me he acercado a la comunidad; nos hemos conocido a través de visitas recurrentes, caractarizadas por diálogos constantes, fluidos y transparentes. He escuchado sus necesidades y retos. De esta forma hemos proyectado soluciones para hacer de la IBERO un referente académico e intelectual''.

El rector profundizó en el sentido e importancia que tiene ser una universidad de y en la frontera: ´´No somos, ni seremos una universidad de frontera por el simple hecho de estar aquí. Estaremos en condiciones de serlo en la medida en que nos asumamos como parte de ella. Si logramos comprender sus dinámicas; si reconocemos que tenemos una posición en el campo de poder y, desde ahí, decidimos actuar´´, subrayó.

Esto pide a la universidad mantener y ampliar vínculos con los diversos sectores de la sociedad y trabajar de manera conjunta en beneficio de la región fronteriza: ´´Nada de lo que hagamos en la IBERO debe ser ajeno a la realidad. Al contrario, nuestros afanes deben empujarnos a ser parte fundamental de la vida en la ciudad. A que, a través de la excelencia académica, la incidencia y la vinculación, seamos un referente educativo´´.

En ese sentido, refirió que los programas académicos deben cimentarse en la calidad, el compromiso con la realidad y la innovación, por medio de la investigación y propuestas de solución ante las problemáticas: ´´Nuestra universidad debe mantener la tensión entre el horizonte y la frontera. Debe ser una institución abierta, transformadora y transnacional. Una universidad sustentable, diversa y conectada con los procesos locales en diálogo con las megatendencias globales´´.

Finalmente hizo un llamado a toda la comunidad universitaria para asumir la tarea de consolidación de Universidad Jesuita de Frontera a través de 10 puntos:

Consolidar la excelencia académica de todos los programas ofertados.

Continuar con la revisión y actualización de la oferta educativa en todos los niveles.

Avanzar en la revisión y puesta al día del modelo educativo propio de la universidad.

Fortalecer a la universidad en los campos de formación docente.

Impulsar la formación ignaciana de la comunidad universitaria.

Potenciar la vinculación de la universidad con empresas, gobiernos y organizaciones.

Fortalecer el objetivo de internacionalización de la universidad.

Consolidar la participación de la universidad en las redes de universidades confiadas a la Compañía de Jesús, tales como el SUJ y AUSJAL,

Acelerar el ritmo de crecimiento de la matrícula en todos los programas ofertado, así como del impulso del posicionamiento institucional.

Concluir el proceso de autonomía de gestión de la Universidad.

De esta manera, la IBERO Tijuana fortalece su misión educativa en la formación de personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas a partir del modelo educativo jesuita y del encuentro con la realidad, y contribuye en la construcción de una sociedad donde impere la paz, la libertad, la justicia, la solidaridad, el bienestar y la reconciliación a través de la docencia y el acompañamiento, la investigación y la innovación, la vinculación y la incidencia.