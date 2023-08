IP da voto de confianza a fiscal, pero pide resultados inmediatos

Tijuana, BC.- La iniciativa privada le brindará el voto de confianza a la nueva gestión de la Fiscalía General del Estado (FGE), pero se debe de garantizar la atención de los delitos y generar resultados inmediatos.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana (CCE), Carlos Jaramillo Silva, refirió la posición de fiscal es una pieza muy importante en el ejercicio de la procuración de justicia.

Sobre María Elena Andrade Ramírez, opinó que ella cuenta con las credenciales y la experiencia para desempeñarse en el cargo, señalando que el empresariado ha expresado su apoyo desde el momento de la elección.

Carlos Jaramillo Silva, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana (CCE).

Esfuerzo importante

Sin embargo, Jaramillo Silva puntualizó que en su primera etapa de gestión deberá de hacer un esfuerzo importante, ya que la responsabilidad de cualquier funcionario al entrar en funciones es tomar acción inmediata.

“Este Estado no ocupa tiempo, y lo decimos con mucho respeto, no solo por la nueva fiscal, cualquier funcionario que acepte un cargo debe ir y tomar responsabilidad de las cosas, no hay tiempo de prueba”, añadió.

El titular del CCE aseveró que la iniciativa privada ha solicitado un trabajo de reingeniería administrativa en la propia Fiscalía con relación al tema de denuncias, al considerar que el principio del derecho inicia a partir de una denuncia.

“Asegurar que los ciudadanos tengan la infraestructura para poder denunciar, trabajar las unidades masivas de atención al público que están desatendidas y la falta de servicios en los ministerios públicos”, dijo.

Sin involucrar a la sociedad civil

Jaramillo Silva mencionó que, aun cuando se cumplió en tiempo y forma el proceso para nombrar a la nueva Fiscal, lo que sí les dio a desear fue que no hubo involucramiento de la sociedad civil en cuanto a los perfiles.

Hubiera sido muy benéfico que al menos escuchado a la sociedad en cuanto a la selección de los perfiles que fueron seleccionados, para de ahí sacar a la nueva o al fiscal”, agregó.

Por su parte, el presidente de Coparmex Tijuana, Roberto Vega Solís, reafirmó que le dará su voto de confianza considerando los méritos que tuvo como titular de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (Cesispe).

“Le damos nuestro voto esperando que realmente pueda ser una estructura interna fuerte y que sobre todo, entregue resultados”, complementó.

Procuración de justicia

Vega Solís consideró que garantizar la procuración de la justicia es el área de oportunidad más fuerte que tiene Baja California, sobre todo en expedientes abiertos que tienen meses sin avanzar.

“Se puede hacer una labor investigativa a fondo y que podamos tener resultados, que se llegue a una verdadera procuración de justicia”, recalcó el presidente de Coparmex Tijuana.

El líder de la cúpula empresarial adelantó que en las próximas semanas se estarán reuniendo con Andrade Ramírez para conocer el plan de trabajo que estará siguiendo al frente de la FGE.

Hereda muchos pendientes

La nueva fiscal estará heredando muchos pendientes, consideró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti Noroeste).

José Luis Villasana Beltrán, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti Noroeste). Fotos: Emmanuel Castañeda

José Luis Villasana Beltrán comentó que si bien hay delitos que han ido a la baja, la percepción “es más pegada a la realidad”, y mientras los asaltos y actos delictivos persistan no se habrá procurado la justicia en la entidad.

“La prueba o tregua del Estado es que haya resultados, estamos muy preocupados porque estamos en los primeros lugares de homicidios, sí debe haber resultados inmediatos”, finalizó.