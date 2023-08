IMSS Cumple 72 años de operación en BC

Tijuana, BC.- El 10 de agosto de 1951 marcó la introducción de los servicios de salud por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el territorio de Baja California, incluyendo el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora.

Hoy, después de 72 años, el IMSS se establece como un garante de la seguridad social al brindar atención a casi 2 millones 493 mil derechohabientes en la región.

La titular del IMSS en esta Representación, Desirée Sagarnaga Durante, resaltó la infraestructura médica, instalaciones sociales y subdelegaciones administrativas que proporciona el IMSS a patrones y trabajadores para mejorar continuamente los servicios.

Proyectos en el Estado

El Gobierno de México, el director general del IMSS, Zoé Robledo, y la gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, han impulsado proyectos de inversión para aumentar la capacidad de atención.

Estos proyectos incluyen la construcción de un hospital de 216 camas en Ensenada, un Centro de Mezclas para tratamientos oncológicos, y la ampliación y remodelación del Hospital General Regional No. 20 de Tijuana.

La sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 2 en el valle de Mexicali, la construcción de la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital de Gineco-Obstetricia con Medicina Familiar No. 7 de Tijuana, y la ampliación en el servicio de Urgencias del Hospital General de Subzona No. 12 son otros proyectos en curso.

Centro de formación

El IMSS ha sido un centro de formación para miles de profesionales de la salud en Baja California. Su infraestructura comprende 34 Unidades de Medicina Familiar, 8 hospitales de Segundo Nivel, 2 unidades de extensión hospitalaria, 3 bancos de sangre, y diversas instalaciones deportivas y sociales.

A través del Programa IMSS-Bienestar, se atiende a la población rural de Baja California. El Estado cuenta con un registro de 2 millones 492 mil 758 derechohabientes, 1 millón 672 mil 270 asegurados, 2 mil 901 trabajadores del hogar y 44 mil 819 patrones.

Sagarnaga Durante subrayó que la mejora continua de los procesos de atención consolida al IMSS como pilar de la seguridad social y un vínculo importante con el desarrollo económico y social del País.