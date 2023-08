Residentes temen daños en sus colonias por el huracán 'Hilary'

Tijuana, BC.- Ciudadanos manifestaron preocupación en sus colonias con la anticipación de condiciones adversas como lluvias y vientos moderados del Huracán “Hilary” durante este fin de semana.

Algunos estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) compartieron que en sus casas como plan de prevención en familia cuentan con una ‘mochila de sobrevivencia’ en donde guardan linternas, ropa, comida enlatada, agua embotellada, artículos de higiene personal y un encendedor.

Como medida de prevención por lo menos he asegurado las partes más vulnerables (del hogar) para que no se vuele el techo o entre el agua”, Miguel Ángel Morales, colono en Rosarito.

Riesgos por deslaves o estancamiento de agua

Entre los riesgos que los civiles temen con la llegada del huracán están los deslaves, perder sus techos o estancamiento en las calles.

“Apenas me acabo de dar cuenta, mi colonia ‘La Gran Tenochtitlán’ no está preparada porque las calles no están bien, se estanca el agua en la parte del Puente de las Palmeras”, Sofía Morales, vecina de la colonia.