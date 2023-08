'Hilary' casi destruye patrimonio de Julio en playas de Tijuana

Tijuana BC.- La tormenta tropical Hilary casi destruyó el patrimonio de Julio Álvarez debido a que las aguas acumuladas en la carretera escénica Tijuana- Ensenada desembocaron en su hogar la noche del domingo.

Su casa se ubica en el Fraccionamiento Ventisca de la Sección El Dorado de Playas de Tijuana, en donde el desagüe de la canalización que colinda con la carretera se tapó afectando varias casas.

Álvarez dijo que el domingo a las 10:30 horas, cuando empezó la primera racha de Hilary, notó que el agua se filtró por su patio, pero a las 14 horas un arroyo se metió hasta su cocina y sala.

Evitar afectaciones

Relató que elementos de Bomberos de Tijuana le aconsejaron no detener el cauce para evitar más afectaciones en su casa y en la de los vecinos.

Así, el agua alcanzó más de 30 centímetros de altura afectando el refrigerador, cocina, sala, baño y aparatos electrónicos de Julio Álvarez.

Me siento triste de ver de todo que costó mucho trabajo que conseguir y ahorita ver que ya no van a servir, que están llenos de lodo, que ya no vale la pena limpiarlos… me da tristeza”

Expresó al ver el desastre.

Recuento de los daños

Será hasta este martes cuando haga el recuento de los daños debido a que desde ayer domingo los vecinos del fraccionamiento carecen del servicio de electricidad.

“Que me digan con quién hablar para ver si pueden limpiar allá atrás para que no vuelva a pasar todo esto, porque seguirá pasando si no dan mantenimiento a ese desagüe y todavía no sabemos quiénes son los responsables, si es Capufe, si es el municipio, la delegación. Queremos pedir a las autoridades que vengan a checar o que vengan y que me digan a quién hay que escribirle para que hagan la gestión de limpiar”, exigió Álvarez.