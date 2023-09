Hechos violentos en escuelas es la expresión del ambiente que se vive en Tijuana: Francisco Moreno Barrón

Tijuana, B.C.- Hechos en las escuelas es la expresión del ambiente de violencia que se está viviendo en Tijuana, compartió el arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana, Francisco Moreno Barrón este domingo.

En una conferencia de prensa, el obispo mexicano habló de la cancelación de conciertos de artistas como Peso Pluma y hechos violentos en escuelas con el caso de un menor que lesionó a su compañera con arma blanca en la Zona Este.

Esto que acabamos de vivir y que es muy lamentable, sin duda alguna que es la expresión del ambiente de violencia en el que ya estamos viviendo, y la abundante repetición verbal a través de medios de comunicación que con frecuencia están acentuando los temas de violencia, y dejan a veces de promover otros temas como puede ser cualquier colaboración a favor de la paz, de la unidad”, dijo.

Te puede interesar: Más de un millón de llantas han sido recolectadas en Baja California

Consideró que las noticias principales giran en torno a la violencia pero apuntó que existe una saturación de este tipo de información.

"No hay que ocultar la información pero tenemos que buscar la forma de que no vivamos obsesionados por la violencia, no hay un programa de noticias que un alto porcentaje no se lleve en la narración de hechos violentos", declaró.

Hechos violentos

Recordó la responsabilidad de los padres en la educación por lo que aconsejó acompañen a sus hijos en el uso adecuado de los medios de comunicación para no ser afectados negativamente.

El arzobismo opinó que no se debería poner una limitación de lo que se vive en la ciudad en artistas que narran hechos violentos pero debería haber una responsabilidad social de la manera que se presentan los mensajes.

Te puede interesar: Corre con Espuma pinta de color y alegría el Caliente

"Una cosa es provocar a través de ellos el consumo de drogas o la violencia entre la gente y creo que se pueden hacer estos corridos de una manera constructiva, no tenemos que callar la realidad hay que cantarla y bailarla pero que sea de una manera que deje un mensaje en el corazón de la gente", finalizó.