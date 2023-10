Hay tres expedientes contra médicos en Tijuana por posesión no justificada de fentanilo: Coepris

Tijuana, BC.- Existen 3 expedientes abiertos de investigación contra profesionales médicos en Tijuana por posesión no justificada de fentanilo, compartió el Comisionado Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios de Baja California (Coepris), Edwin Areizaga Uribe.

Detalló que son varios aspectos de la normativa que se habrían violado o incumplido, que irían relacionadas a manipulación para obtener la sustancia, no contar con justificación documental o justificación profesional para portarlo.

Areizaga Uribe reconoció que este ha sido uno de los aspectos que mayor seguimiento ha dado la Comisión Estatal en tiempos recientes, sobre todo para clarificar el uso de dichas sustancias con fines médicos.

Es un tema que nos preocupa, detectamos este tipo de medicamentos (sustancias ligadas al fentanilo) sin una justificación real o verdadera del porqué el médico tenía una cierta cantidad”, dijo el titular de la Coepris BC.

Licencias de procedimientos de actos quirúrgicos

Mencionó que el padrón de licencias de procedimientos de actos quirúrgicos ronda las 300 en toda Baja California, de las cuales entre un 60% y 70% de ellas estarían establecidas en el municipio de Tijuana.

“No todos utilizan productos que tienen fentanilo… Evidentemente muchos de ellos no lo usan por temor o para no no exponerse por lo que establece la propia ley”, indicó Areizaga Uribe.

Explicó que al ser notificados de un posible caso, visitan y realizan la inspección física en el establecimiento, y al encontrar una irregularidad se turna a la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar continuidad al asunto.

Relación estrecha con el sector médico

“Para nosotros es muy penoso, en un momento dado, dar conocimiento de causa a otras autoridades, pero lo tenemos que hacer como establece la normativa”, añadió el titular de la Coepris en Baja California.

Areizaga Uribe considero qué se debe mantener una relación estrecha con el sector médico para compartir información, asesoría y acompañamiento en los casos de posesión que pudieran suscitarse.

Con el fin de aclarar dudas con los profesionales médicos, dijo que tuvieron una reunión en fechas recientes con el Colegio de Anestesiólogos de Tijuana, la cual contó con la presencia de 50 compañeros que ejercen esa actividad.

“Evidentemente hubo inquietudes, tenemos mucha comunicación y acercamiento, lo que buscamos es en lo menos de lo posible implementar sanciones o suspensiones”, aseguró el titular del organismo.