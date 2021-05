Hay en BC 189 mil electores más que en 2018

189 mil ciudadanos más que en 2018 podrán elegir este año en Baja California a sus representantes populares.

De acuerdo a cifras del Instituto Nacional Electoral (INE), en agosto del 2018, el padrón electoral del estado era de 2 millones 739 mil 164 y actualmente es de 2 millones 926 mil 408 ciudadanos.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Mientras que la lista nominal, que se refiere a quienes podrán emitir su voto el 6 de junio, actualmente es de 2 millones 921 mil 45 electores, en 2018 eran 2 millones 731 mil 567.

El crecimiento también se reflejó a nivel nacional, con cuatro millones de personas más dentro del padrón electoral, lo que aumenta el grado de complejidad en las elecciones, mencionó Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Tenemos un número de potenciales votantes que nunca habíamos visto, acabamos de aprobar hace un par de semanas el padrón electoral y el listado nominal definitivos que vamos a usar el próximo 6 de junio”, indicó.

Señaló que también es la elección más grande por el número de cargos en disputa, por primera vez en la historia de México se tendrán elecciones en las 32 entidades federativas para algún cargo local.

“Las 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, se eligen 30 congresos locales, es decir, en todo el país, salvo en Coahuila y Quintana Roo, se van a renovar los cong resos locales, y se van a renovar los ayuntamientos de 30 entidades”, apuntó.

En Baja California se votará por la gubernatura, cinco alcaldías, 17 diputaciones locales, y ocho diputaciones federales.

LOS JÓVENES EN LAS ELECCIONES

Lorenzo Córdova Vianello destacó que el crecimiento en el padrón, se espera que así continúe por los jóvenes, ya que los cuatro millones que se integran al padrón electoral son los que votarán por primera vez.

“Estamos viviendo un chorro de promesas por parte de gobiernos democráticamente electos, pero eso nos puede llevar a que los jóvenes se desencanten con la democracia”, aseguró.

Se debe inculcar a los jóvenes la importancia del voto, recalcó el dirigente del INE, ya que el no votar es dejar que alguien más elija por ellos quienes serán los ganadores de las elecciones.

Expresó que es importante enfocar políticas de promoción de la ciudadanía entre los jóvenes, con los programas como la consulta ciudadana infantil, que demuestran la importancia de la democracia que ejercerán al cumplir 18 años.

PROTOCOLOS SANITARIOS

Las elecciones están a la vuelta de la esquina y la pandemia provocada por el Covid-19 continúa, por lo cual el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó cuales son los protocolos de higiene se deben seguir este próximo 6 de junio.

1. Lava tus manos con agua y jabón

2. Asiste a tu casilla asignada.

3. Respeta la sana distancia, debe de haber al menos 1.5 metros de distancia entre una persona y otra al asistir a casilla

4. Utiliza adecuadamente tu cubrebocas y careta. Recuerda que esta medida ayuda a reducir el riesgo de contagio.

5. Usa gel antibacterial antes y después de votar, su uso elimina el 99.9% de bacterias. Al llegar a la casilla que te corresponde, te proporcionarán el gel y una toalla sanitizante.

6. Evita ir acompañado. Solo podrás asistir con algún acompañante en caso de requerir atención especial por cuestión de salud o movilidad.

7. Coloca tu credencial en la mesa.

8. Porta tu propia pluma o marcador. Con estas medidas se evitará que los plumones que se encuentren en cada casilla sean compartidos por gran número de personas.

9. Limpia las superficies. Antes de votar podrás usar la toalla desinfectante

10. Se impregna tu pulgar en tinta indeleble sin tener contacto contigo

11. OJO En caso de que alguna persona se presente sin cubre bocas, se les proporcionará uno ya que el uso es obligatorio.

¿CÓMO VOTAR POR COALICIONES?

Para evitar que este próximo 6 de junio su voto sea nulo, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió recomendaciones para que la ciudadanía pueda emitir si sufragio de manera correcta.

La vocal ejecutiva del INE en Baja California, María Luisa Flores Huerta, señaló que la ciudadanía deberá ser muy clara al momento de votar, ya sea con una tacha o una palomita sobre el nombre de la persona que están apoyando.

En caso de que el nombre de la persona por la que votarán se encuentre en más de un cuadro, especialmente con aquellos candidatos que van en alianza, podrán marcarlos todas las veces que aparezcan sin que sea nulo.

“¿Debo marcar todos? Esa es elección del ciudadano. Su voto será para el candidato lo marque en un cuadro o lo marque en tres, será un solo voto y será para el candidato siempre y cuando los cuadros marcados sean el de la misma persona”, explicó.

Advirtió que de ser nombres diferentes los que se marquen, el voto será nulo porque los funcionarios de casilla no pueden dividirlo.

También será válido escribir alguna leyenda como “yo quiero votar por tal candidato”, esto sin que salga del recuadro ya que si toca algún otro cuadro podría generar duda a los funcionarios de casilla y por consecuencia anularlo al momento de clasificar los votos.

Recordó que igualmente se podrá validar un voto si algún ciudadano en lugar de una tacha o una palomita, colocó una carita feliz, porque se interpreta que están a favor de cierto candidato, caso contrario si dibujan una carita triste.

“Si se genera duda respecto a la intención del elector, por ejemplo, si alguien dice yo fui y decidí colocar en mi boleta en un cuadro que no me gusta ninguna de las intenciones, eso no valida que votó sobre el cuadro donde está escrita esa expresión porque hay una negatividad”, manifestó.