"Hasta en el mismito infierno": La búsqueda inalcanzable por encontrar a Danna Sugey

“Mi mamá es capaz de encontrarme hasta en el mismito infierno, ¿te acuerdas que me dijiste eso? Pues te juro que te voy a encontrar, así sea debajo de las piedras”, es el mensaje que Sugey le envía a su hija Danna, desaparecida desde el pasado 30 de marzo en Tijuana, en condiciones aún confusas y de quien guarda la esperanza de encontrar con vida.

Danna Sugey Salgado desapareció una tarde en Ke Casas; ahora su familia la busca sin descanso

En una de las zonas más conflictivas de la ciudad, en los asentamientos paralelos del corredor 2000, en el fraccionamiento Ke Casas, era donde Danna Sugey Salgado, de 20 años, vivía junto a su esposo, hijo y abuelos, y donde también vendía artículos por Facebook.

Silvano: "Soy tu abuelo. Te quiero y siempre te voy a querer toda mi vida"

“Abuelo, ahorita vengo, voy a entregar este pedido, no me tardo”, fueron las últimas palabras que el señor Silvano escuchó de su nieta, a quien vio doblar la esquina para no volver a saber nada de ella.

"La dejé de ver. Y ya cuando se hizo muy tarde le dije a mi esposa que había vuelto”, narró don Silvano con la voz entrecortada, quien también tiene un mensaje para su nieta, en donde quiera que esté:

“Mi niña, aquí estoy. Pa’ lo que quieras conmigo. Soy tu abuelo. Te quiero y siempre te voy a querer toda mi vida, pero ya regresa por favor. Te estamos esperando”

Desde entonces, su familia se ha volcado con todos sus recursos físicos, económicos y emocionales para encontrarla, llegando incluso a recurrir a grupos dedicados a la búsqueda de cuerpos de personas desaparecidas.

Sin embargo, hasta el momento, cada esfuerzo ha sido fútil, pues a pesar de algunas pistas y supuestos avistamientos tan lejanos como en la ciudad de Monterrey, lo que sucedió durante el trayecto rumbo a la cita con su clienta y su paradero se mantiene en una incógnita tan grande como esta ciudad.

Aquel día, al no llegar Danna al encuentro, la compradora, quien ya era cliente habitual, contactó a la familia preguntando por ella, por lo que no ha sido posible establecer quién fue la última persona que la vio con bien.

La familia de Danna ha decido continuar luchando pese a que han transcurrido casi 6 meses desde su desaparición

Esta historia se repite en toda la ciudad vez tras vez y con mayor frecuencia en tiempos recientes.

De acuerdo al colectivo “Todos Somos Erick Carrillo”, fundado por el padre de un joven de 19 años desaparecido, tan solo desde enero al 3 de julio de 2020, han logrado registrar a 642 personas desaparecidas; otras organizaciones de derechos humanos afirman que el número podría ser superior a mil 200 en todo el estado.

A nivel país, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, afirmó que desde 2006 se reportaron 71 mil 678 casos de personas desaparecidas.

Magdalena

A pesar de ello, la abuela de Danna Sugey ha decidido aferrarse a su fe y prepararse para el regreso de su nieta: “Todos los días le tiendo su cama, su ropa. Para cuando ella regrese todo esté bien. Yo sé que va a regresar. Yo sé que va a regresar”, llora doña Magdalena.

“Todos los días la espero. Todos los días me pregunto ¿dónde estás? Yo sé que Dios me la va a regresar”, se cuestiona al mismo tiempo que se consuela.

A pesar del tiempo transcurrido, insisten en pedir a los tijuanenses y a cualquier otro su colaboración para encontrarla: una pista, un rumor, un posible cabo que lleve hacía ella, cualquier información es útil; y pueden hacerla llegar al teléfono (664)122-3056.

“Mi amor, no te desesperes. Tu tranquila. En paz. Te vamos a encontrar. Te prometo que estamos cerca. Toda tu familia: tus abuelos, tu hijo, tu papá, tu hermana, tus tíos, todos estamos buscándote. No te desesperes”, añade en su mensaje la madre de Danna, cuya situación no es la única ni tampoco la última en una ciudad llena de fosas clandestinas y familias destrozadas.