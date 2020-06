Habrá boxeo en Tijuana a puerta cerrada

Después de más de dos meses sin actividad de boxeo por la pandemia del Covid-19,el presidente de la Honorable Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas de Tijuana, Carlos Labastida, declaró que con la primera función autorizada en Tijuana, se tiene por objetivo volver a ser la cuna de campeones.

La empresa que liderará esta función será Toscano Boxing Promotions, y será el próximo 26 de junio, quienes fueron autorizados por parte de las autoridades.

“Tuvimos una reunión el Secretario de Gobernació́n y el director del Ayuntamiento, por parte de la empresa Toscano Boxing y vimos la posibilidad de reabrir otra vez eventos, regresar a ser la cuna de campeones”.

Destacó que hasta el momento es la única cartelera autorizada, la cual se llevará a cabo en el Foro del Palacio Jai Alai.

“Entiendo la parte de los promotores de dar a conocer su publicidad, pero no se puede hacer de esa manera, muchos están dando fechas, pero no han solicitado el permiso ni del Ayuntamiento ni de la comisión de box y ellos ya saben, que no podemos bajar la guardia”.

Agregó que se tomarán las medidas de seguridad necesarias en la función.

Protocolos

Presentar permisos del lugar

Dos pruebas del covid-19 antes del evento y antes del pesaje tienen que estar aprobada por la Secretaría de Salud

Protector de Plástico

Mascarillas

Tres Jueces

Un Campanero

Un Médico del Ring

Un Comisionado

A puerta cerrada (sin público)

Más información en su edición impresa