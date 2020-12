Habilitarán nuevo piso en HGT para pacientes Covid, anuncia Secretaría de Salud

TIJUANA, BC.- La Secretaría de Salud de Baja California anunció que en días abrirá un piso en el Hospital General de Tijuana (HGT), lo cual permitirá liberar más camas y tener más fluidez en las unidades hospitalarias para la atención de los pacientes Covid-19.

Así lo comentó el Secretario de Salud, Alonso Oscar Pérez Rico, durante la video transmisión en vivo del gobernador Jaime Bonilla Valdez, en la que recordó que en Mexicali se habilitó recientemente el hospital ambulatorio con 20 camas más, ante el combate de esta lucha ante la pandemia.

"El gobierno está haciendo su parte, pero tenemos que tener la corresponsabilidad del ciudadano y es precisamente el distanciamiento social, lavado de manos con agua y jabón, usar el tapabocas y limpiar continuamente las superficies; si estás fechas (navideñas) las pasamos diferentes, más resguardados, que sean para regalar salud", manifestó.

El funcionario estatal también comentó: "Creemos que ya estamos empezando a llegar a nuestro ápice, porque en los pacientes sospechosos (curva) ya nos estamos estabilizando, lo cual es una primera fase, pero hay que seguir cuidándose".

De los casos sospechosos, mencionó que se está vigilando el periodo del 13 al 15 de diciembre, confiando en que no sean días "récord", pero adelantó que el patrón no se ve que vaya a superar el 7 de diciembre y que es necesario "no movilizarse y quedarse en casa".