Guardan un minuto de silencio por migrantes muertos en Ciudad Juárez

Tijuana, B.C.- En Tijuana se guardó un minuto de silencio por los 40 migrantes que murieron en un incendio dentro de una estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, especialmente por los 29 guatemaltecos.

Gladys Estrada, representante de organizaciones civiles de Guatemala en Tijuana y Estados Unidos, declaró que esa tragedia es una de las tantas que los migrantes sufren en el territorio nacional antes de intentar cruzar a Estados Unidos.

“Guatemala se encuentra de luto porque fueron 29 migrantes guatemaltecos los que fueron quemados como ratas, encerrados bajo llave con candado, solo porque pedían agua”, sentenció.

Estrada mencionó que en el peregrinar son víctimas de detenciones arbitrarias, robo de documentos, violaciones, violencia verbal y sicológica, así como de robo de documentación de parte de policías.

Violencia

Por ello, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador investigue el crimen y los responsables sean castigados conforme a la ley.

“Esta no es la primera vez, señor presidente, ya son muchas veces las que hemos sido dañados los migrantes. Aquí en México, en varios estados, hemos sido secuestrados, violentados, hemos sido agredidos por sicológicamente y verbalmente”, señaló la activista.

Asimismo, pidió que el personal del INM sea capacitado en asuntos migratorios y que la Guardia Nacional ni la policía intervenga en estos temas.

Glady Estrada dijo sus connacionales huyen de Guatemala por la violencia y falta de trabajo, por lo que culpó al Presidente Alejandro Giammattei de provocar la migración forzada.

Póngase los pantalones y otorgue buenos trabajos a los guatemaltecos para que no tenga la necesidad de migrar. Si usted se pone los pantalones como debe ser, esto no va a seguir pasando o ¿cuántas muertes más tenemos que aguantar de guatemaltecos, señor presidente?”, cuestionó.

Jessica, una joven madre soltera, contó que salió de Guatemala porque ella y sus dos hijos estaban en peligro por la falta de un empleo y amenazas de presuntos delincuentes.

Hace tres meses ingresó a México de manera irregular al cruzar el Río Suchiate y desde ese entonces su migración no ha sido nada fácil, porque ya ha sido víctima de estafa y teme ser abordada por su aspecto por policías encubiertos o personal de migración.

“Como guatemaltecos no nos ha ido como no lo hemos propuesto, pero todo lo hacemos. Nosotros sabemos de dónde somos y no podemos mentir porque se nota quiénes somos”, expresó Jessica.