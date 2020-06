Gracias a Cetys Solidario podrán continuar su sueño

TIJUANA, BC.- A través de CETYS Solidario, iniciativa donde alumnos, docentes, colaboradores, padres de familia, CETYS Alumni y la comunidad en general se suman través de actos que buscan el beneficio de la comunidad, se inició una campaña en apoyo a los estudiantes de CETYS Universidad que han resultado más vulnerables ante las consecuencias sociales del COVID-19, misma que ha logrado reunir desde su lanzamiento el pasado 5 de mayo 1,128,064.45 de pesos.

Con la participación de cerca de 600 donantes, los apoyos han marcado una diferencia significativa en los jóvenes, quienes han expresado su agradecimiento a todas las personas que han formado parte de esta ayuda solidaria.

“La situación de la pandemia llegó en un muy mal momento para mí y mi familia, ya que antes de ello estábamos pasando por el tratamiento de cáncer de mi hermano. Debido a la situación, la empresa donde trabajaba mi papá tuvo que recortar pérdidas, y él perdió su empleo, mientras que la empresa para la que yo trabajaba nos redujo el salario, aunado a todo esto, sufrimos un robo en mi casa. Mi tutor me informó de la campaña especial CETYS Solidario, y gracias a este apoyo podré terminar mi carrera. Agradezco mucho a los donantes que hicieron esto posible” comentó Mónica, alumna de 8° semestre de la Ingeniería en Diseño Gráfico Digital.

Por su parte, Ricardo, alumno de 6° semestre de la Licenciatura en Negocios Internacionales, comentó: "Debido a la contingencia, los negocios de mis padres se vieron obligados a cerrar temporalmente. Ahora con este apoyo pude concluir el semestre, muchas gracias".

Igualmente, Bianca, alumna del 6° semestre de la Licenciatura en Contador Público Internacional, compartió que el poder concluir el semestre satisfactoriamente fue gracias al apoyo de toda la comunidad.

“Ser estudiante de CETYS es una de las mejores oportunidades que me ha dado mi familia, llena de experiencias y conocimientos que jamás olvidaré. Desafortunadamente, debido a la pandemia, los ingresos de mi familia han sido frenados, pero gracias a la ayuda de mi tutor, quien me informó del apoyo, y también de mi coordinadora de carrera y todos los colaboradores detrás de esta campaña, he podido concluir el semestre satisfactoriamente, agradecida con todos los donantes por creer en nuestro talento”.

La asignación de los fondos fue analizada y revisada por un comité apegado a los principios de justicia y equidad, teniendo un capital semilla de un cuarto de millón de pesos, mismo que fue donado por los directivos de la Institución.

“Estos son tan solo algunos casos que nos mantienen con el compromiso de seguir buscando alternativas para darles las herramientas y la educación de calidad que requieren, tanto para terminar su carrera pero también para enfrentar y encontrar soluciones a las problemáticas globales, justamente como la que estamos enfrentando. Los invito a que se sumen a esta iniciativa y que estudiantes talentosos como Mónica, Bianca y Ricardo no interrumpan su preparación profesional”, expresó la Mtra. Jessica Ibarra Ramonet, Directora Zona Costa de CETYS.

La contingencia aún no termina, y la campaña CETYS Solidario continúa, ya que hay más jóvenes que requieren la ayuda que pueda brindarles su comunidad. Para todas las personas que deseen apoyar a que estudiantes vulnerables ante la actual pandemia puedan dar continuidad a su formación educativa, pueden ingresar al sitio web: https://www.cetys.mx/solidario/ y conocer más sobre esta campaña.