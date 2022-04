'Golpea' a usuarios escasez de transporte en Tijuana

Tijuana, BC.- Tras casi dos meses del cambio a color verde en el semáforo epidemiológico Covid-19 y el regreso a clases presenciales, ciudadanos se enfrentan a la falta de unidades de transporte público para satisfacer la demanda de la “nueva normalidad”.

Karla Lizbeth Rodríguez, usuaria de transporte público, comentó que en promedio demora de 30 a 40 minutos para tomar una unidad, a lo que se le suma el tráfico.

“Últimamente se ha complicado tomar el camión, casi no llegan y si llegan pasan atascados, a veces no agarran a estudiantes o personas de tercera edad, no entiendo porque lo hacen”, expresó.

Sin unidades para UABC

Stephanie Carbajal, explicó que después de las 22:00 horas ya no hay unidades que se dirigen al fraccionamiento El Refugio desde la UABC.

“Ha sido difícil los que vamos a la escuela o queremos regresar a casa, no hay servicio a cierta hora a veces tenemos que pedir raite o buscarlo”, comentó.

Mauricio Gómez, quien toma la ruta Villa Fontana-Centro, comentó que acostumbra realizar una hora de fila para tomar el camión sumando que las unidades no salen del sitio si hay pocos pasajeros y eso expande el tiempo de llegada a su destino.

Problemas de movilidad

El presidente del Frente Metropolitano de Transporte en Tijuana, Gabriel Lemus, indicó que la falta de unidades se debe al regreso a color verde del semáforo epidemiológico Covid-19.

“No estaban operando todas las unidades en el momento que estuvimos en pandemia por la escasez de pasajeros, las empresas redujeron su porcentaje de empleados”, describió. Comentó que además hace falta una planeación y rehabilitación de las calles para mejorar la movilidad en toda la ciudad.

Aseguró que las rutas más afectadas son las de la zona Este por la afluencia de un gran cantidad de vehículos que provocan tráfico, lo que implica que el trayecto les tome más de dos horas.

Las rutas más prolongadas

“Vía Rápida, Cucapah, Maclovio Rojas las que son rutas más prolongadas, la unidad se enredan en el tráfico y prácticamente las unidades se quedan atrapadas en las vialidades y es ahí donde se acumulan las filas de usuarios en las bases”, detalló.

La gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda declaró que no se necesitan más calles, sino menos carros, así como infraestructura que permita seguir desarrollando la movilidad.

“No quedarnos con las políticas viejas en esta materia, estamos buscando generar mejores condiciones en transporte público e invertir en infraestructura que próximamente se verá reflejada”, informó.

La Mandataria adelantó que a partir de la próxima semana, cuando termine la veda electoral, darán anuncios en materia de obra pública, infraestructura y movilidad.

Faltan choferes de camiones: CTM

El Líder de la Confederación de Trabajadores de México local de Tijuana (CTM), Baltazar Gómez Ruiz, afirmó que el problema es que hay déficit de chóferes de camiones.

“Los camiones no están dando abasto o servicio en algunas rutas y a nosotros (los taxistas) se nos está dejando el paquete, la gente tarda bastante en tomar un transporte”, afirmó. Gómez Ruiz aseguró que el 30% de los transportistas se han salido del gremio.

Algunos migraron a transporte de personas durante la pandemia y otros por los altos costos de multas.

“El más afectado es el usuario por el tiempo de espera y nosotros porque la autoridad dice que no estamos haciendo nuestro trabajo, pero es notorio que los que no hacen bien su trabajo son las empresas de transporte masivo”, explicó.

Unidades no se dan abasto

Choferes de transporte público aseguraron que solo en las horas picos es cuando unidades no se dan abasto Felix Baltazar, despachador de taxis “Rojo y Negro” coincidió que el problema fue a partir del retorno a clases presenciales en todos lo niveles educativos.

“La ciudad es un caos, desde que entraron a la escuela hay mucho más movimiento de taxis y camiones”, sostuvo.

Comentó que los taxis salen de las lanzaderas cada tres minutos abarrotadas de usuarios y por la saturación en la 5 y10 los pasajeros esperan el transporte público de 20 a 40 minutos. Mencionó que además deben enfrentarse al tráfico de la ciudad, lo que atribuyó a los autos irregulares y clonados.

“Estamos atascados de carros, la ciudad crece muy rápido y se hace más lenta, por eso las unidades no llegan a tiempo a las paradas”, apuntó.

El transportista de la misma ruta, Martin Salagras, concordó que con el regreso de los estudiantes a las aulas fue cuando donde comenzó el problema. Recomendó al gobierno instalar más lanzaderas en las diferentes zonas de la ciudad para que sea más fácil tomar un transporte.

11% de aumento

De acuerdo con el Informe de Movilidad Local de Google en Baja California aumentó un 11% la actividad en estaciones de transporte en el estado desde el 20 de febrero hasta el 3 de abril de 2022. El mismo estudio indica que de igual manera aumentó la movilidad hacia lugares de trabajo en un 31% en el mismo rango, coincidiendo con la llegada del semáforo verde a la entidad, el 21 de febrero del presente año.

Ante la problemática del transporte público en el estado, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, director general del Instituto de Movilidad Sustentable, indicó que se juntó ‘el hambre y la miseria’.

“Es mayor a 2019 sin ninguna duda (la movilidad), sumando los problemas de las garitas, la cuestión de los migrantes y la falta de unidades de transporte público, se juntó la tormenta perfecta para la movilidad pero la estamos atendiendo”, mencionó.

Reativación por encima del 100%

Agregó que el estudio realizado por el motor de búsqueda Google, Baja California se encuentra por encima de la línea base en casi todos los rubros de movilidad, por lo que aseguró que la reactivación de la ciudad está por encima de un 100%.

“Durante la pandemia llegamos a reducir hasta un 50% en cuestión de movilidad y ahorita todos están en números positivos y por encima de la línea base por lo que estamos viendo en las calles”, refirió.

El Estado incluso ha tenido más reactivación en espacios de trabajo que la Ciudad de México, pues en el mismo periodo de tiempo registró una movilidad de 28% en los lugares laborales, de acuerdo con el informe de movilidad.

Las unidades

Gutiérrez Topete señaló que muchas unidades quedaron afectadas al no ser utilizadas durante la pandemia.

“Ahora sí que nos toca regular transporte público y transporte de carga, del universo que manejamos son más de 30 mil unidades que han sido dadas de alta, obviamente no todas circulan diario por la misma cuestión de afectación”, informó.

Dos problemas graves que han afectado a las rutas de transporte, añadió, han sido la falta de reactivación de unidades por ruta y la falta de reactivación de unidades más grandes.

“Los sistemas de transporte masivos han migrado a la Urvan, así que estamos buscando fortalecer la cobertura y la frecuencia de paso de los vehículos, hay dos problemas, la escasez de vehículos y la escasez de chóferes”, afirmó.

Aumento de parque vehicular

Remarcó que tras la pandemia, el rubro de transporte de personal tuvo que incrementar su parque vehicular en un 40% para cumplir con los protocolos de la sana distancia, por lo que la migración de camiones grandes le quitó unidades al transporte público.

“En medida que reactivemos autobuses vamos a requerir menos chóferes porque los traslados de tres taxis de ruta mueven lo mismo que un autobús, un taxi de ruta mueve 12 pasajeros y un autobús mueve hasta 40 pasajeros”, platicó.

Anotó que con un autobús circulando, se ahorra el uso de tres unidades de taxi de ruta, pues la capacidad de las unidades grandes resuelve una parte del problema, sin embargo aceptó que cada vez son menos los camiones que transitan en Tijuana.

“Desgraciadamente algunos autobuses quedaron inservibles durante la pandemia, otros se han estado reactivando, la empresa azul y blanco que tiene la concesión de transporte en Otay-UABC, está reactivando cinco autobuses por semana”, dijo.

Piden empresas más unidades

Añadió que otra empresa hizo un pedido para adquirir 40 autobuses, así como la empresa Altisa ha reactivado catorce unidades para abastecer la ruta de Valle de las Palmas y está reactivando cinco vehículos por semana.

“En la medida en que podamos meter nuevamente vehículos grandes pues vamos a tener mayor cobertura y capacidad en las horas pico, que es algo de lo que se ha estado quejando la gente”, confirmó.

Destacó que en el Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), se está buscando la reactivación de rutas como prioridad, así como recuperar la cobertura y aumentar la frecuencia de paso de las unidades.

‘No hay espacio para ampliar carriles’

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Sánchez González, lamentó que en Tijuana no se haya dado el crecimiento oportuno en las vialidades, pues dijo que en los bulevares principales, no hay espacio para ampliar los carriles.

“Hay que reconocer que el número de vehículos es alto y en muchas ocasiones con un pequeño accidente que se suscite ya se genera un problema grande de tráfico, estamos atentos a través de los análisis de tránsito”, destacó.

El Secretario añadió que debido a los problemas de tráfico por los que atraviesa la ciudad desde su reactivación, se han llevado a cabo reuniones con la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal.

Problemática en Mesa de Otay

“En Mesa de Otay hay una problemática con todos los camiones de carga, vamos a diseñar una estrategia para hacer ajustes en algunas calles y generar una facilidad más oportuna en cuanto al traslado de los camiones”, informó.

Sánchez González agregó que se realizaron estudios de vialidades como el bulevar Lázaro Cárdenas y el bulevar de las Américas Norte, donde el congestionamiento es elevado durante varias horas del día.

“Estamos analizando un paso más atrás el tema de la bajada de la Buenavista, también con ese crucero inteligente tenemos que hacer unos análisis y lo mismo en Santa Fe, estamos atendiendo el tema de la movilidad”, aseguró.