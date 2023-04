Gobierno de Monserrat Caballero destina más de 300 Mdp para "Bye bye baches"

Tijuana, B.C.- El XXIV Ayuntamiento de Tijuana que encabeza Montserrat Caballero Ramírez ejercerá más de 300 millones de pesos para obras de bacheo en las nueve delegaciones municipales, a través del programa “Bye Bye Baches” que esta semana se reactivó después del último periodo de lluvias en la ciudad.

Este martes, la alcaldesa de Tijuana dio el banderazo de arranque del programa “Bye Bye Baches” en la calle Ocho de la delegación municipal Centro, vialidad donde desde tempranas horas se bachean 700 metros cuadrados en cuatro puntos distintos, por parte de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal (DOIUM).

Con este programa vamos a mejorar las vialidades y por supuesto muchas de las calles de nuestra ciudad; como lo hemos dicho, nos comprometimos, nos dieron su confianza y venimos a hablar no con palabras, sino con hechos, agradeciendo a la gente que ha pagado su predial ya que gracias a eso tenemos este ahorro que nos permitirá invertir más de 300 millones de pesos”, indicó Caballero Ramírez.

La primera edil destacó que estas obras de bacheo, realizadas de manera simultánea en las nueve delegaciones municipales, se realizan con recurso propio, sin comprometer las finanzas públicas y por el contrario, incrementando la cifra ejercida durante el 2023, beneficiando a más y más ciudadanos con mejores vialidades.

“A mí me había tocado que los ayuntamientos anteriores decían ‘ya no tenemos dinero, ya no nos alcanza’ y a este Ayuntamiento sí le alcanza y eso es gracias a ustedes”, subrayó Caballero Ramírez, ante vecinos de la delegación Centro que acudieron al arranque.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental (SDTUA), Enrique Bautista Corona, detalló que mientras que en 2022 se contabilizaron 300 mil metros cuadrados de bacheo en la ciudad, hoy, nada más durante el primer trimestre del 2023, ya van más de 106 mil metros cuadrados en reconstrucción de vialidades.

En ese sentido, autoridades municipales pidieron la colaboración y comprensión de la ciudadanía mientras se realizan estas obras tan necesarias, encaminadas a mejorar la infraestructura y movilidad de nuestra ciudad.

Al la reactivación del programa “Bye Bye Baches” también acudieron el secretario de Gobierno Municipal, Miguel Ángel Bujanda Ruiz, los nueve delegados municipales, en representación de los vecinos beneficiados, el ciudadano Marco Lepe Camarena, y el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Gabriel Vizcaíno.