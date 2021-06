Gastó 20 mil pesos en su viaje de Morelos a Tijuana

TIJUANA, B.C.- Baja California al ser el primer estado del País en vacunar a los personas de 18 a 39 años contra el Covid-19 provocó que cientos de jóvenes viajaran a Tijuana para conseguir la inmunización.

Las campañas para ese grupo iniciaron el pasado jueves y desde el domingo hasta ayer se notó la presencia de los turistas en los diferentes módulos de vacunación, como el de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC).

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Eduardo G., de 20 años, viajó del estado de Morelos a Tijuana, invirtiendo más 20 mil pesos.

Ante su decisión, expresó que el dinero es poco si lo compara con la importancia de proteger su salud y la de su familia, ya que su hermana sufrió coronavirus y un pariente lejano murió por la misma enfermedad.

Eduardo comentó que su vuelo exprés se debió a que en su estado las jornadas antiCovid-19 van a paso lento, pues a penas se abrió el registro para las personas de 30 años o más.

“Vine a Tijuana a vacunarme para recuperar mi vida normal otra vez. Planeé el viaje a la mera hora y solo vine aquí a vacunarme, gasté bastante por un solo día pero lo vale para poder salir con seguridad, hacer mi vida normal”, expresó.

El turista de vacunas compartió que lo más difícil de la pandemia fueron los daños emocionales, pues estuvo alejado de sus familiares y amigos por cumplir con el confinamiento por más de un año.

“Ya el ser vacunado es una tranquilidad para mí, para mis papás que me vieron que estaba emocionalmente afectado. Para ellos es una tranquilidad de que si por alguna razón me contagio de Covid-19 ya tengo protección y ya no puedo llegar a ser un caso tan grave”, dijo el joven de 20 años tras ser inmunizado en la preparatoria Lázaro Cárdenas.