Futuros cortes de agua podrían presentarse a pesar de reparaciones en acueducto Aguaje-Florido

Tijuana, B.C.- A pesar de las reparaciones en el Acueducto Aguaje-Florido que está realizando la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), no se garantiza que en 2023 no haya más cortes de agua, informó José Armando Fernández Samaniego, secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua.

Después de que más de 600 colonias de Tijuana y Playas de Tijuana se vieran afectadas por las restauraciones en el conducto, el funcionario mencionó que se preparan para un nuevo corte el 23 de febrero, sin embargo, menos colonias serán perjudicadas.

La restauración de los meses de enero y febrero no asegura que se detendrán los cortes al suministro de agua, señaló, pues su principal objetivo es prevenir fugas que afecten a la población.

Te puede interesar: Emite IMOS 21 sanciones por incremento irregular de tarifa

Las fugas que se están reparando tienen como propósito que el agua no se filtre a lugares no deseados y afecte a la ciudadanía, indicó el titular de la secretaría.

No les puedo garantizar que un acueducto de 40 años que gobiernos anteriores no le dieron atención ni mantenimiento no vaya a volver a fallar”, comentó Fernández Samaniego.