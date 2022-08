Funeraria para mascotas en Tijuana

Tijuana, Baja California.-Una mascota se puede convertir en tu amigo más leal y cuando se trata de despedirlo ante la muerte inminente, todo aquel que ama y cuida de ellos, quiere despedirse de la mejor manera, a Estephany Alvarado le pasó lo mismo, Rescatista de perros y gatos por elección, busco la forma de ayudar y así creó su propia funeraria para mascotas.

"Soy rescatista desde hace unos años, quería hacer algo en pro para los animales y lo primero que pensé fue en hacer un centro de adopciòn, pero esos lugares demandan muchos gastos, no iba a poder solventarlos y entonces pensé en alguna opción de negocio en pro de y pensé en estancias, guarderías, muchas cosas, pero a raíz de la experiencia personal como rescatista me ha pasado que no todos mis rescates se lograban" recordó Estephany Alvarado, emprendedora, creadora de Pet'y Memorial.

"Entonces yo batallaba mucho al momento de tener que despedirlos, de no tener un lugar en donde hacerlo. lo más que hacía era enterrarlos en mi glorieta y les hacíamos una pequeña ceremonia, porque si sentíamos feo, estos animalitos nunca tuvieron algún tipo de empatía y ni al momento de irse tenían una despedida digna. pensé en hacer algo asì pensando en las mascotas, donde despedirlos de manera digna", explicó Alvarado.

Servicios de la funeraria

Contó que este solo es el inicio, pues con este pequeño negocio busca ahorrar para abrir su propio albergue para perros y gatos, donde puedan estar libres de cualquier maltrato, rehabilitarlos y darlos en adopción a personas responsables.

Es un sueño logrado y es el comienzo de otro, porque mi meta sigue en un centro de adopción, la verdad la cantidad de animalitos abandonados que hay no, va en disminución, sino que va en aumento, es un problema con el que me encuentro todos los días, y estoy trabajando mucho en que esto funcione para poder ayudar de una manera más grande. Para mi este lugar es eso, un comienzo de un sueño grande"

Este lugar cuenta con sala de velación, te entregan las cenizas de tu mascota en urnas y además te dan la opción de ponerlo en maceteros con forma de patitas. El proceso para la cremación es simple, las mascotas no tienen preparación y únicamente se puede hacer para mascotas pequeñas, de alrededor de 15 kilos.