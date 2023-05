Fundación Tijuana sin hambre anuncia la campaña ‘Ven y danos lata’

Tijuana, BC.- Con el lema “Ven y danos lata”, la Fundación Tijuana Sin Hambre invita a sumarse a la campaña permanente de recolección de alimento enlatado.

La campaña es a beneficio de la cocina que opera en conjunto con This is About Humanity e International Community Foundation, bajo un modelo de alianza filantrópica binacional, para brindar alimento a comunidades vulnerables en la ciudad de Tijuana.

Te puede interesar: Activista desea a una Tijuana sin hambre

Maru Riqué de Vargas, presidenta de la fundación explicó que actualmente en la cocina se preparan cada día cerca de 3 mil comidas para alimentar a niños, adultos, personas de la tercera edad y migrantes en albergues, orfanatorios y asilos de la ciudad de Tijuana así como a personas en situación de calle.

Albergues beneficiados

Tan solo en este año se han incorporado 3 nuevos albergues como beneficiarios de la cocina con lo que suman ya 19 los que son apoyados con este proyecto, entre ellos Movimiento Juventud 2000, Casa YMCA, Club de Niños y Niñas, Jardín de las Mariposas, Casa del Anciano, Albergue Venezolanos, Border Line Crisis Center, Fundación Yes We Can, Refugio de Mujeres Casa Puerta de Esperanza, Casa de Luz, Manitas Construyendo, por mencionar algunos.

De ahí la necesidad, resaltó, de continuar desarrollando campañas para el acopio de insumos que permitan a la fundación seguir brindando a las asociaciones civiles el alimento que requieren para su sostenimiento y éstas a su vez puedan continuar ofertando otros programas de apoyo como educativos, de salud física y mental y fomento al deporte.

Los interesados pueden entregar sus donativos en las instalaciones de la cocina ubicadas en avenida Melchor Ocampo #921, Zona Centro, en un horario de 8:00 a 12:00 horas de lunes a sábado.

Te puede interesar: Fundación Tijuana sin hambre busca alimentar a familias pobres de la ciudad

Adicionalmente se cuenta con centros de acopio en Café D´Volada Auditorio en Auditorio L-2, bulevar Gustavo Díaz Ordaz #4055, colonia El Prado, Café Blue Luna sucursal Otay Industrial en bulevar Alberto Limón Padilla 179 Int.11 y 12 Plaza Nueva Tijuana y en la caseta de seguridad del fraccionamiento Las Plazas, bulevar Las Plazas s/n.