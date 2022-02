Fundación Mente sana crea red de apoyo para prevención de la violencia de género

Tijuana, BC.- Dotar a las mujeres que habitan en la zona Este de Tijuana, con mayores herramientas para la detección, aplicación y exigencia en temas tan importantes como derechos humanos, prevención de la violencia, igualdad y equidad, es el objetivo del taller para la prevención de la violencia de género, organizado por la fundación Mente Sana, Mind it! Fund con apoyo del Consulado de los Estados Unidos en Tijuana.

“Estamos impartiendo cursos para promotoras comunitarias en donde se capacitarán a diez mujeres, quienes a su vez capacitarán a otras diez mujeres cada una, esto en materia de derechos humanos, prevención de la violencia, igualdad y equidad”, así lo explicó Aldo Navarro Zúñiga, Cofundador de fundación Mente Sana “Mind it! fund”.

Alertó que el problema de la violencia en contra de la mujer es muy serio y gran parte de esta situación se debe a una normalización de conductas violentas permitidas principalmente por el desconocimiento de las víctimas sobre estas.

“Todo esto se da a través de la normalización, cuando somos niños aprendemos a desarrollarnos y a interactuar con nuestro entorno en función como los demás nos enseñan a hacerlo, pero no necesariamente la manera en la que nos lo transmiten es la correcta, en muchas ocasiones estamos plagados de violencia sin siquiera darnos cuenta, uno de los ejemplos más comunes puede ser el clásico llorar es de mujeres”, comentó.

Promotoras sobrevivientes a la violencia de género

Dora Lilia por ejemplo es una de las integrantes de esta primera generación de promotoras que tendrán la responsabilidad de transmitir el importante mensaje, ella al igual que sus compañeras es sobreviviente a la violencia, de ahí su principal motivación para evitar que más mujeres sigan padeciendo situaciones como esta.

“Traemos algo muy arraigado desde hace muchos años en ese sentido y a veces lo vemos normal, no nos damos cuenta porque es lo que vivimos y lo que estamos acostumbradas, desde mi vivencia hace más de dos años me he dado cuenta que no, que la vida es diferente y que no tenemos que permitir abusos tanto psicológicos o de golpes o algo.

Estoy muy contenta de poder transmitir el aprendizaje y las cosas que yo entienda en este curso, poder aplicarlo en otras personas y más que nada que logre impactar y que haya cambios en las mujeres que en muchas veces no saben que tienen derechos también”, compartió.

Derechos Humanos de las Mujeres

Para la inauguración el tema principal fue “Derechos Humanos de las Mujeres”, impartido por Harlene Arriaga Nava, presidenta de la barra de abogadas María Sandoval de Zarco y especialista en temas de derechos humanos.

“En esta primera etapa se busca que puedan ir identificando cuales son los derechos humanos que tienen las personas y específicamente las mujeres, que es lo que dicen nuestras leyes a nivel nacional e internacional y como tú en cada circunstancia que vives diariamente puedes ir identificando cuáles son tus derechos”

La especialista agregó que iniciativas como esta red de apoyo entre mujeres para conocer sus derechos y minimizar la violencia de género abonan de manera importante para poco a poco ir terminando con situaciones y conductas que implican el violentar a una mujer.

“Este tipo de acciones afirmativas que hace la organización de Mind it! Fund son muy positivas para nuestra sociedad porque así más mujeres pueden ir replicando esos conocimientos hacia las demás, hacia afuera y hacia adentro”, concluyó.

La fundación Mente Sana, Mind it Fund, tiene como objetivo trabajar en la zona Este de Tijuana con mujeres sobrevivientes de violencia, esto surge por la necesidad imperante detectada en la sociedad, medios de comunicación y en los mismos casos, ya que prácticamente la mayoría de los hombres han replicado algún tipo de violencia de manera consciente o inconsciente.