Frank Di da detalles de su viaje a Viña del Mar en Mañanera de Marina del Pilar

Tijuana, BC.- El cantante Frank Di representará a México en la competencia folclórica del 62 festival internacional de la canción de Viña del Mar que se realizará del 19 al 24 de febrero en Chile, el premio la Gaviota de Plata.

Durante la mañanera de este miércoles de Marina Del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, el tijuanense formó parte de los invitados para compartir los detalles de este viaje con la prensa.

“Es por eso que estoy aquí, no solo México el País, Baja California mi Estado sino Tijuana va a ir a representar a todos ustedes, a toda la gente que tiene un sueño y mi sueño más grande es ser portavoz de aquellas personas que no creen”, sostuvo.

Foto: Cortesía

Gobernadora da su apoyo a Frank Di

Del Pilar le externó el apoyo al cantante y destacó el talento que lo respalda llevando siempre el corazón por delante.

Me siento bendecido, gracias, porque este es un sueño hecho realidad para cualquier artista, para cualquier persona que se siente orgullosa de sus raíces”, destacó.

Compartió que los gastos para su viaje lo cubre el festival, únicamente para él y su mánager, del resto él debe encargarse.

Apoyo a través de la Secretaría de Cultura

“Viña Del Mar no se hace responsable de mi staff, de mis vestuarios ni nada de lo que yo llevó como representante, entonces me acerque con el gobierno para pedir apoyo de lo que se pudiera, no he pedido nada en específico, más lo que me puedan dar”, detalló el cantante.

La Gobernadora del Estado aseguró que la Secretaria de Cultura a cargo de Alma Delia Ábrego está con la gestión para el apoyo.

“Vamos a apoyarlo, para que el viaje sea un poco más ligero, y él se ocupe y preocupe por representarnos Viña del Mar”, recalcó Del Pilar Ávila Olmedo.