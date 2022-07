Firma AMLO iniciativa para eliminar horario de verano: Jesús Alejandro Ruiz Uribe

Tijuana, B.C. - El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la iniciativa de ley que presentará ante el Poder Legislativo para eliminar el horario de verano y también busca establecer de forma excepcional un horario estacional en los municipios de la frontera norte.

Alejandro Ruiz Uribe, comentó que, con la firma plasmada del presidente de México en este documento, se confirma lo dicho por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en su reciente visita a Tijuana, quien mencionó en esa ocasión que no se eliminaría el horario de verano en los municipios fronterizos.

El delegado federal único en Baja California, comentó que la Secretaria de Energía Rocio Nahle, dio a conocer que hay un rechazo popular e inconformidad permanente de la sociedad desde 1996, año en que se estableció el horario de verano.

Rechazan horario

Recordó que en la encuesta de aceptación sobre este tema aplicado por la Secretaría de Gobernación que realizó el mes pasado, existe 71 por ciento de rechazo al horario de verano y sólo 29 por ciento de aceptación.

Detalló que en la Cámara de Diputados Federales desde 2002 diversas fracciones parlamentarias han presentado 34 iniciativas de ley para eliminar el horario de verano: nueve del PRI, siete del PRD, cinco del PT, dos del PAN, dos del PVEM, una de Morena, tres iniciativas conjuntas y cinco en los Congresos estatales de Colima, Chihuahua y Quintana Roo.

De acuerdo a información de la titular de la SE, hizo mención que:

El ahorro de energía es muy bajo respecto al consumo total, ya que desde 1996 el horario de verano ha contribuido con menos de uno por ciento anual de ahorro energético respecto al consumo nacional... En 2017 se ahorraron dos mil 241 millones de pesos, mientras que en 2021 la cifra bajó a mil 138 millones, lo que representa 0.2 por ciento del consumo nacional de electricidad, y aunque el ahorro económico ha presentado tendencia a la baja, esto es atribuible a las mejoras tecnológicas y no al horario de verano.”

Sin impacto

Finalmente, coincidió con el marco contextual de esta iniciativa en el sentido de que el horario de verano no ha impactado en el gasto familiar, y la evidencia científica indica que no hay cambios importantes de la luz solar en países cercanos a los trópicos, de modo que no se justifican las afectaciones a la salud y a la vida cotidiana por el escaso ahorro de energía que ha implicado la imposición del horario de verano.

Por otra parte, expresó que el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, detalló que el cambio de hora altera el tiempo de exposición al sol y desequilibra nuestro reloj biológico, por lo que diversas asociaciones internacionales del sueño recomiendan mantener el horario de invierno de manera permanente, debido a que promueve un ritmo biológico más estable, mejora el rendimiento intelectual y contribuye a disminuir enfermedades del corazón, obesidad, insomnio y depresión.

En cambio, la falta de sincronización con el medio ambiente causa problemas físicos y mentales en el sistema nervioso como somnolencia, irritabilidad, dificultad en la atención, la concentración y la memoria, en el aparato digestivo y el ámbito Sico emocional, entre otras afectaciones a la salud.

Cabe destacar que varias naciones consideran la eliminación del horario de verano y los estudios muestran cada vez más que las diferencias de tiempo entre el reloj social y el reloj biológico llegan a alterar la salud, por lo que no debemos luchar contra nuestro reloj biológico, sino volver al horario estándar.