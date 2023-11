Festival Tijuana Interzona 2023 tendrá actividades gratuitas para todos

Tijuana BC.- El Festival Tijuana Interzona llevará su decimocuarta edición del 23 de noviembre al 9 de diciembre del presente año.

Serán dos semanas de actividades que se dieron a conocer en la rueda de prensa, en la mañana del viernes 17 de noviembre, iniciando con un concierto de Ceci Bastida, quien presentará su nueva producción discográfica llamada “Everything taken away,” en Cervecería Mamut el viernes 24 de noviembre a las 9 p.m. con entrada libre para mayores de 18 años.

Se incluye la proyección del documental “Javier Bátiz, y el Blues que vino del norte", el 23 de noviembre.

Producción cinematográfica

Otra proyección es “The New Tijuana”, documental producido hace treinta años que da cuenta de las transformaciones de nuestra ciudad, realizado por Paul Espinosa, que se llevará a cabo el 30 de noviembre.

Continuando con la categoría de cine, se realizará la premier del documental Ithaka, el cual muestra la historia del periodista y fundador de WikiLeaks, Julián Assange y la batalla de su familia para liberarlo de la prisión en la que se encuentra, el 8 de diciembre, la proyección de los tres documentales será en la Cineteca Tijuana a las 6 pm.

Asimismo, en esa tónica de difusión cinematográfica se proyectará la selección de documentales hechos por mujeres, “Hacedoras. Constelaciones audiovisuales”, coordinado por Yadira Gutiérrez, en las instalaciones de Cervecería Mamut, el 9 de diciembre. 6pm

Para los jóvenes

Para los jóvenes, se llevará a cabo el festival de música urbana “Del barrio para el barrio”, en el parque de Villa del Álamo, y el Taller de Fanzine “Mi vecindario de papel”, el 2 y 9 de diciembre en Casa de las ideas.

Para los más pequeños, el tradicional taller de pintura “Tijuana vista por los niños y las niñas”, con la artista Norma Michel, el sábado 25 de noviembre a las 12 horas en Casa de las ideas y la muestra de cine La Matatena en albergues de la ciudad.

Para cerrar la última semana de actividades, se realizará Tijuana Poetry Sessions.. Celebración del poeta invitado Eduardo Langagne, 8 y 9 de diciembre, a las 7 pm en Praga Café; El homenaje al promotor cultural Luis Ituarte, el sábado 9 de diciembre a las 3 en la Casa del Túnel; y la Exposición Tijuana Instantánea con la participación de fotoperiodistas a partir de 4 de diciembre en el patio central de Palacio Municipal.

El festival de la ciudad se realiza desde el 2007 por Tijuana Esplandián A.C., siguiendo su esquema colaborativo y en alianza con colectivos de la cultura independiente como Erizo Producciones, No Cuerpo y MVZ Music TJ, e instituciones como la Secretaría de Cultura de Baja California, el Centro Cultural Tijuana y el Ayuntamiento de Tijuana.